El gobierno y la CTM firmaron un convenio para desarrollo social y turístico en Paraje Ascona

El gobernador Rogelio Frigerio suscribió un convenio con la Delegación Argentina en CTM de Salto Grande, por el cual cede la administración exclusiva del Paraje Ascona a este organismo. El objetivo de lograr un manejo eficiente y un desarrollo integral del complejo.

2 de Septiembre de 2025
Firmaron un convenio.
Firmaron un convenio. Foto: (GPER).

El gobernador Rogelio Frigerio suscribió un convenio con la Delegación Argentina en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, por el cual cede la administración exclusiva del Paraje Ascona a este organismo. El objetivo de lograr un manejo eficiente y un desarrollo integral del complejo.

 

Este acuerdo se inscribe en el Plan de Gestión y Promoción de Inversiones para el Desarrollo Turístico, Recreativo y Deportivo para la Región de Salto Grande del gobierno provincial. Busca potenciar el uso del predio, denominado Paraje Ascona, ubicado en distrito Gualeguaycito, departamento Federación, en beneficio de la comunidad y fomentar la inclusión, la cultura y el deporte.

El convenio ratifica antecedentes previos que establecieron el uso del predio para actividades de interés general, comprendiendo la inclusión, recreación y la promoción de talleres protegidos y centros de día.

 

A partir del acuerdo, el Predio Ascona o Paraje Ascona podrá ser explotado y administrado por la Delegación de la CTM directamente o a través de terceros, desarrollando programas específicos de inclusión social para personas con discapacidad, adultos mayores, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables, en conjunto con el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) de Entre Ríos.

 

Entre las cláusulas, la provincia se compromete a entregar el predio libre de cargas y responsabilidades anteriores, y a notificar a la municipalidad de Federación y al Iprodi sobre la firma y los alcances del convenio.

 

La firma del convenio -en el que la CTM estuvo encabezada por su presidente, Alejandro Daneri- representa un paso importante hacia una administración conjunta y concertada que promueve beneficios sociales y económicos, orientados a mejorar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo regional.

