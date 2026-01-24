Diputados dio media sanción al ordenamiento territorial de tres localidades

La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción al ordenamiento territorial de tres localidades: Bovril, la Comuna de Antelo en Victoria y el Distrito Sauce (Nogoyá).
En una sesión marcada por el avance en la regularización territorial de la provincia, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó esta semana tres expedientes que establecen nuevos marcos geográficos y administrativos para el Municipio de Bovril, la Comuna de Antelo (Victoria) y el Distrito Sauce (Nogoyá).
Las iniciativas llegaron al recinto con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales. La diputada María Elena Romero, presidenta de la mencionada comisión, fue la responsable de fundamentar los proyectos, subrayando que estas medidas responden a una “profunda definición política sobre el modelo de provincia”.
Impacto positivo en el territorio
El paquete de leyes aprobado incluye el expediente N° 28.930, que dispone la ampliación del ejido de Bovril. Según explicó la diputada Romero, esta decisión responde al crecimiento poblacional y productivo de la ciudad. “Definir límites no es un capricho; es indispensable para garantizar servicios públicos, planificar infraestructura y brindar seguridad jurídica tanto al Estado como a los vecinos”, señaló la legisladora.
Asimismo, se dio luz verde a los expedientes N° 28.931 y N° 28.932. El primero establece los límites jurisdiccionales de la Comuna de Antelo, un paso clave para su desarrollo institucional bajo la Ley de Régimen Comunal. El segundo define la jurisdicción del Distrito Sauce, lo que permitió a la diputada decir que la aprobación “significa saldar una deuda histórica que otorgará previsibilidad y fortalecerá la identidad territorial de la zona”.
Autonomía y gestión
Durante el uso de la palabra en recinto, la diputada de Juntos por Entre Ríos (JxER) enfatizó que el trabajo fue articulado con organismos técnicos como la Dirección de Catastro de la Provincia, asegurando que los proyectos cumplen estrictamente con la normativa vigente.
“Este no es solo un debate jurídico. Es una decisión de política pública que reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de los municipios y comunas, la descentralización y la autonomía local”, afirmó Romero.
La legisladora concluyó que el ordenamiento territorial es la base para que el crecimiento de la provincia sea equilibrado. “El desarrollo no se decreta desde un escritorio -definió-, sino que se construye con herramientas concretas y respeto por las realidades locales”.
Tras la aprobación en Diputados, los proyectos recibieron sanción definitiva debido a que habían sido aprobados previamente en el Senado.