Detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados en Paraná

Un joven de 19 años fue detenido por una causa de ataques sexuales callejeros reiterados en Paraná, durante un allanamiento realizado por personal de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos. El procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 7:50, en una vivienda ubicada sobre calle Gervasio Artigas.

El operativo fue autorizado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, en el marco de una investigación a cargo de la fiscal María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de Género y Abuso Sexual. La medida contempló el allanamiento, la requisa, el secuestro de elementos y la detención del sospechoso.

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Según la información policial, el procedimiento arrojó resultado positivo y permitió detener a un joven identificado mediante las iniciales B. N. E.. Tras completar las actuaciones correspondientes, fue trasladado y quedó alojado en la Alcaidía de Contravencional, a disposición de la Justicia.

Secuestraron una motocicleta, prendas de vestir y celulares

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron una motocicleta Motomel B110 de 110 centímetros cúbicos y dos cascos negros. Estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía para su análisis en el marco de la causa.

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También se incautaron dos pantalones de buzo negros, un buzo del mismo color, dos pares de zapatillas negras y blancas y dos teléfonos celulares Motorola. Los dispositivos podrían ser sometidos a peritajes si así lo dispone la autoridad judicial.

El procedimiento se produjo después de que trascendieran denuncias por episodios de acoso y abuso sexual callejero en distintos sectores de Paraná. Entre los casos difundidos por Elonce se encuentra el de una mujer que sufrió una fractura al caer de su bicicleta mientras intentaba defenderse de un motociclista.

La investigación por los ataques denunciados

Otro episodio ocurrido en la zona de Reforma Universitaria y Santiago Solioz quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron a un motociclista que tocó indebidamente a una mujer y escapó del lugar.

Estos antecedentes generaron preocupación por la reiteración de ataques de características similares y motivaron pedidos de esclarecimiento por parte de las víctimas.

Por el momento, la información oficial del nuevo procedimiento no precisa cuáles de esos episodios se atribuyen al detenido. La investigación continuará bajo intervención de la Unidad Fiscal de Género y Abuso Sexual.