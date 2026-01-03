 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Allanamientos por balaceras en barrio de Paraná: detuvieron a una mujer e incautaron dosis de cocaína

Tras balaceras registradas entre familias antagónicas del barrio Villa Almendral de Paraná, en un procedimiento policial se secuestraron municiones, droga, dinero en efectivo y una motocicleta que había sido robada hace cuatro años atrás.

3 de Enero de 2026
Allanamientos con secuestro de droga y una detenida en Paraná
Allanamientos con secuestro de droga y una detenida en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Tras balaceras registradas entre familias antagónicas del barrio Villa Almendral de Paraná, en un procedimiento policial se secuestraron municiones, droga, dinero en efectivo y una motocicleta que había sido robada hace cuatro años atrás.

Detuvieron a una mujer e incautaron dosis de cocaína en Paraná.

 

En el marco de las investigaciones policiales y judiciales por las balaceras registradas entre familias antagónicas del barrio Villa Almendral de Paraná, este viernes se concretaron una serie de allanamientos en diferentes puntos clave del conflicto, incluyendo calle Darwin al final, Bravard y el Entubado, y calle Vicente del Castillo.

 

Durante los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron cartuchos de arma de fuego, en el marco de la causa que dio origen a la intervención judicial.

Recuperaron una moto que hab&iacute;a sido robada hace cuatro años atr&aacute;s (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Recuperaron una moto que había sido robada hace cuatro años atrás (foto Policía de Entre Ríos)

Asimismo, se logró recuperar una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 20 de octubre de 2021.

 

 

Secuestro de droga y detención

 

En el transcurso de los procedimientos, la Policía incautó 1.027,2 gramos de clorhidrato de cocaína, junto con dos balanzas de precisión que eran utilizadas para el fraccionamiento del estupefaciente. Además, se secuestró una suma de 580.000 pesos en efectivo, considerada de interés para la causa.

 

Como resultado del operativo, se procedió a la detención de una mujer, quien quedó vinculada directamente con el secuestro de la sustancia ilícita. La detenida quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Detenida tras allanamientos en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenida tras allanamientos en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Comisaría 14, con colaboración de otras dependencias y el respaldo de la Guardia Especial, bajo directivas del fiscal interviniente, Martín Abraham. También intervino personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, que tomó participación tras el hallazgo del estupefaciente.

 

Todas las actuaciones quedaron bajo control del Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades y el alcance de la actividad delictiva detectada.

Temas:

allanamientos balacera en Paraná venta de drogas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso