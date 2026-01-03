Allanamientos por balaceras en barrio de Paraná: detuvieron a una mujer e incautaron dosis de cocaína

Tras balaceras registradas entre familias antagónicas del barrio Villa Almendral de Paraná, en un procedimiento policial se secuestraron municiones, droga, dinero en efectivo y una motocicleta que había sido robada hace cuatro años atrás.
Detuvieron a una mujer e incautaron dosis de cocaína en Paraná.
En el marco de las investigaciones policiales y judiciales por las balaceras registradas entre familias antagónicas del barrio Villa Almendral de Paraná, este viernes se concretaron una serie de allanamientos en diferentes puntos clave del conflicto, incluyendo calle Darwin al final, Bravard y el Entubado, y calle Vicente del Castillo.
Durante los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron cartuchos de arma de fuego, en el marco de la causa que dio origen a la intervención judicial.
Asimismo, se logró recuperar una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 20 de octubre de 2021.
Secuestro de droga y detención
En el transcurso de los procedimientos, la Policía incautó 1.027,2 gramos de clorhidrato de cocaína, junto con dos balanzas de precisión que eran utilizadas para el fraccionamiento del estupefaciente. Además, se secuestró una suma de 580.000 pesos en efectivo, considerada de interés para la causa.
Como resultado del operativo, se procedió a la detención de una mujer, quien quedó vinculada directamente con el secuestro de la sustancia ilícita. La detenida quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la Comisaría 14, con colaboración de otras dependencias y el respaldo de la Guardia Especial, bajo directivas del fiscal interviniente, Martín Abraham. También intervino personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, que tomó participación tras el hallazgo del estupefaciente.
Todas las actuaciones quedaron bajo control del Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades y el alcance de la actividad delictiva detectada.