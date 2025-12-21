Rápida intervención para reparar un caño de impulsión en avenida Ramírez

Luego de la rotura de un caño en Avenida Ramírez de este domingo por la mañana, personal municipal logró finalizar la reparación del mismo y progresivamente irá retornando el servicio de agua a las viviendas.
Cerca de las 15 finalizó la labor en el tramo entre calles Villaguay y Racedo. El operativo de emergencia fue encarado por el personal municipal convocado para atender la contingencia de la avería detectada en las primeras horas de este domingo, en un caño de impulsión de 500 milímetros.
A lo largo de la tarde ya se ha ido restableciendo el abastecimiento del suministro en el área comprendida entre calles Maciá, Artigas, avenida Ramírez hasta avenida de Las Américas y Jorge Newbery, y zonas aledañas.
En ese sector pudieron registrarse casos de baja presión o falta de suministro durante el desarrollo de los trabajos iniciados durante la mañana.
En tanto ya se encuentra habilitado el tránsito vehicular por avenida Francisco Ramírez desde Villaguay hasta Racedo, sentido de circulación norte-sur.