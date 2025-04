Un niño de 12 años fue víctima de un robo mientras circulaba en bicicleta en barrio Paraná XXVI en la ciudad de Paraná. Un adulto, acompañado de su hijo menor de edad, le arrebató el rodado en plena calle. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y la bicicleta fue recuperada por la policía.

En diálogo con Elonce, Mauricio, padre del menor afectado, contó cómo vivieron el hecho. “Tratamos de tomarlo de la manera más natural posible para que no sea más complicado para él; y tratar de no meterle miedo para que no padezca la situación que fue bastante incómoda y siga desarrollando su vida normal”.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Liga de los Pueblos Libres, Artigas y O’Higgins. El niño iba a reunirse con amigos para andar en bici, su pasatiempo habitual. Fue entonces cuando fue sorprendido por el sujeto, quien, según se supo, estaba acompañado por su hijo, también menor de edad.

Robo a un niño en Paraná: “Fue un mal rato que no debería haber pasado”

“No es común que ataquen a chicos en esta zona”

Mauricio relató que el hecho ocurrió a pocas cuadras de su casa. “No es algo habitual que ataquen a un chico de 12 años, sí a personas más grandes, pero no que se metan con la indefensión de un niño que siempre va a perder”.

Contó que su hijo, tras lo ocurrido, se comunicó con ellos y fueron de inmediato al lugar. “Estaba asustado. Nosotros siempre le hablamos de los riesgos de andar en la calle, y lamentablemente le pasó a él, pero podría haber sido cualquier otro niño. Estas cosas se deben visualizar ya que con el aporte de todos se llega a buen fin”.

La bicicleta fue recuperada al día siguiente

Tras la denuncia, la Policía actuó con rapidez. Intervinieron el 911, personal de la Comisaría Décima y la división de Investigaciones y Robos y Hurtos. Gracias al trabajo coordinado, al día siguiente se logró recuperar la bicicleta.

“Son cosas que suceden; les pasan a grandes también, pero esto tomó relevancia porque fue un niño el afectado. Me pareció importante cómo se difundió el hecho y cómo se destacó por tratarse de un chico. La indignación de la gente fue muy grande al ver que una persona adulta se metiera con un niño de 12 años, completamente indefenso”, dijo.

Finalmente, resaltó la colaboración de todas las personas que ayudaron y también de la Policía. “La forma en que nos recibió la gente de la Jefatura fue excelente, y es necesario destacar el trabajo que hacen los equipos de Investigación y Robos y Hurtos, que muchas veces no se ve. Trabajaron de manera silenciosa y lograron lo más importante que recuperar la bicicleta. Más allá del mal momento, él estaba muy apenado porque era una bicicleta nueva, que usaba para movilizarse a todos lados. Agradezco a cada persona que aportó su granito de arena, incluso vecinos que no nos conocían y ofrecieron hacer una colecta. Aclaramos que no era un problema económico, sino una cuestión del hecho en sí y lo que representó. Desde ese lado, agradecidos con todos: se comportaron muy bien”. Elonce.com