Puestos de tortas fritas y churros resisten la lluvia: sabor y mate para un lunes distinto

REDACCIÓN ELONCE
En un día lluvioso, el negocio familiar en la Plaza de las Mujeres ofrecía tortas fritas, churros y donas. A pesar del clima, sus responsables aseguraron que el movimiento crece por la tarde, invitando a vecinos a acercarse a compartir un mate con algo rico.
La lluvia ligera no frenó el trabajo en los puestos de comida de la zona del ex hipódromo de Paraná. Allí, en la Plaza de las Mujeres, conocida como punto de encuentro, el puesto familiar Aribet abrió sus puertas recién entrada la mañana de este lunes feriado. “Recién abrimos”, explicó Carlos, uno de los encargados, mientras acomodaba cajas de donas, churros rellenos y tortas fritas.
El plan para el día era claro: ofrecer a quienes se acercaran, un menú variado de productos de panadería y frituras, ideales para acompañar el mate y combatir la humedad del clima. Carlos anticipó a Elonce que hacia la tarde, comienza el movimiento con familias, ciclistas y vecinos buscando un descanso, un café o algo para picar.
Una tradición familiar que resiste
Hace cerca de diez años la familia decidió apostar por este rubro. Su padre y su madre iniciaron el proyecto, y hoy Carlos se sumó para continuar con la tradición. Explicó que gran parte de sus clientes ya no cocinan tortas fritas en casa, sino que prefieren comprarlas hechas: “La mayoría ya no cocina su torta frita y viene a comprar”, dijo.
La oferta también busca adaptarse a gustos diversos: churros rellenos, donas con chocolate, “borlas” y otros productos de panadería, además de comidas rápidas por la noche con panchos, choripanes o conos de papa y pizza para quienes buscan otras opciones.
Precios, promos y clima del domingo
El menú para la jornada propuesta era simple y accesible: cada unidad costaba 500 pesos, con una promoción de 5 por 2.000 pesos. Una modalidad de oferta pensada para quienes quisieran llevar algo más para compartir en familia o con amigos.
La llovizna que caía sobre la plaza alrededor del mediodía no impidió que algunos se animaran a pasear. Según Carlos, la lluvia era tan leve que permitiría caminar sin inconvenientes. Eso, sumado al plan de compartir un mate y algo caliente, podría incentivar la salida más tarde.
La propuesta combinó tradición, sabor y la calidez de lo casero con la convicción de resistir un día gris. Como dijeron desde el puesto: “es una oportunidad para quienes quieran disfrutar algo rico, compartir un momento al aire libre y romper la rutina — aunque sea con lluvia leve”, explicaron a Elonce.
“Siempre, en estos días así lluviosos, no nos puede faltar ni la torta frita”, dijo Carlos.