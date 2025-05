Muerte por picadura de abeja en Paraná: no es posible prever si una persona es alérgica

Un trágico episodio ocurrido el pasado viernes por la noche en la ciudad de Paraná terminó con la vida de Cristian Vergara, un hombre de 54 años que sufrió una severa reacción alérgica tras ser picado por una abeja. El hecho tuvo lugar en la zona de la costanera, cerca del sector gastronómico habilitado por el fin de semana largo, donde la víctima se encontraba disfrutando de la jornada.

Según se informó, tras la picadura, el hombre comenzó a presentar síntomas compatibles con una reacción alérgica grave, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín. Pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado poco después de haber ingresado al nosocomio.

Una reacción impredecible y mortal

Consultada por Elonce, la médica alergista Cecilia Cavallo expresó: “La verdad que es una triste noticia y este año ya es la tercera causa de muerte que hemos registrado, por lo menos en los medios”. Y mencionó que no es posible prever si una persona será alérgica a la picadura de insectos hasta que esta ocurre por primera vez. “Uno tiene que tener anticuerpos, que quiere decir memoria en nuestro cuerpo, de haber sido picado previo y hasta que no nos piquen no sabemos cómo se va a reaccionar”, señaló.

La profesional indicó que las reacciones más frecuentes se producen con la picadura de abejas, avispas y hormigas coloradas, y que los síntomas que deben alertar incluyen eritema (enrojecimiento), edema (hinchazón), mareos, palpitaciones y dificultad para respirar. “Un síntoma común que el paciente hace es como que se agarra la garganta, que le cuesta respirar, y a la vez eso también puede llevar a la pérdida de conocimiento”, detalló.

Cavallo remarcó la importancia de actuar rápidamente en caso de una reacción alérgica grave: “Lo ideal es cuanto antes nosotros podamos identificar esos síntomas, más rápido llegar al tratamiento”. Y explicó que el tratamiento indicado en casos de shock anafiláctico es la administración de adrenalina: “El uso de adrenalina en los pacientes que ya saben que son alérgicos, que se los ha estudiado, lo tienen siempre consigo”.

En estos casos, señaló, se enseña al paciente —o al familiar si se trata de un niño— a usar un autoinyector. La profesional también recomendó la consulta médica en caso de haber tenido antecedentes de picaduras con reacciones leves, para estudiar posibles alergias.

Concientización y actividades por el Día Mundial del Asma

En otro tramo del diálogo con Elonce, Cavallo adelantó que este martes se conmemorará el Día Mundial del Asma. “Vamos a hacer una campaña en la peatonal a partir de las 9.30 en la peatonal San Martín”, informó. La actividad contará con stands de educación, uso de dispositivos y participación de instituciones médicas y el Círculo Médico.

Además, el 13 de mayo en la Sala Mayo, se realizará una jornada para pacientes con charlas sobre psicología, técnicas de respiración, uso de dispositivos y talleres de mindfulness. “Un poco es darle visibilidad”, concluyó la especialista. Elonce.com