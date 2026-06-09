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Paraná Deportes y cultura para adultos mayores

Abrieron la inscripción para los Juegos de la Ciudad destinados a personas mayores

La Municipalidad de Paraná abrió la inscripción para los Juegos de la Ciudad destinados a personas mayores de 60 años, supo Elonce. La propuesta incluye disciplinas deportivas y culturales y funcionará como instancia previa a los Juegos Provinciales.

9 de Junio de 2026
Juegos de la Ciudad para Personas Mayores
Juegos de la Ciudad para Personas Mayores

REDACCIÓN ELONCE

La Municipalidad de Paraná abrió la inscripción para los Juegos de la Ciudad destinados a personas mayores de 60 años, supo Elonce. La propuesta incluye disciplinas deportivas y culturales y funcionará como instancia previa a los Juegos Provinciales.

La Municipalidad de Paraná habilitó la inscripción para una nueva edición de los Juegos de la Ciudad destinados a personas mayores. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio y está dirigida a vecinos de 60 años o más interesados en participar de actividades deportivas y culturales.

 

La propuesta es organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y contempla diversas disciplinas recreativas, competitivas y artísticas.

 

La iniciativa, que se desarrollará durante agosto y septiembre, también servirá como instancia preparatoria para los Juegos Deportivos Provinciales.

 

Convocatoria abierta para toda la comunidad

 

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó a Elonce que la inscripción está abierta a todos los adultos mayores de la ciudad, independientemente de si participaron o no en ediciones anteriores.

 

"Es una convocatoria abierta para todos los adultos mayores de Paraná, más allá de que hayan participado anteriormente o formen parte de algún espacio recreativo o deportivo", expresó.

 

El funcionario explicó que la propuesta incluye disciplinas deportivas y culturales que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.

 

Además, valoró el acompañamiento de clubes e instituciones que cedieron sus instalaciones para la realización de las competencias.

Juegos de la Ciudad para Personas Mayores
Juegos de la Ciudad para Personas Mayores

Deporte, cultura y espacios de encuentro

 

Entre las actividades previstas figuran disciplinas deportivas como tenis de mesa y otras competencias recreativas. También habrá espacios destinados a expresiones artísticas y culturales, incluyendo canto, baile y danza.

 

"Más allá de lo estrictamente deportivo o recreativo, estos juegos buscan generar espacios de encuentro, participación y contención para los adultos mayores de nuestra ciudad", señaló Ríos.

 

Desde la organización remarcaron que el objetivo es promover la integración social y fortalecer los vínculos comunitarios.

 

Cómo realizar la inscripción

 

La directora general de Integración Social para Personas Mayores, Betiana Brunengo, explicó que los interesados deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano para iniciar el trámite. La inscripción se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12, en la sede ubicada en calle San Martín 1420.

 

"Los participantes deben retirar la documentación correspondiente y luego concurrir a su médico de cabecera para obtener la certificación que los habilite a participar", indicó.

 

El único requisito es tener 60 años cumplidos durante el presente año.

Abrieron la inscripción para los Juegos de la Ciudad destinados a personas mayores

 

Preparación para los Juegos Provinciales

 

Desde el municipio señalaron que la competencia local permitirá seleccionar y preparar a quienes posteriormente representarán a Paraná en instancias provinciales.

 

La edición 2026 lleva como lema "Territorios que hablan, identidades en movimiento" y busca fomentar la participación activa de las personas mayores en ámbitos deportivos, culturales y recreativos.

 

Las autoridades destacaron que la convocatoria está dirigida tanto a quienes ya realizan actividades regularmente como a quienes desean incorporarse por primera vez a este tipo de propuestas.

Temas:

Municipalidad de Paraná Adultos Mayores Juegos de la Ciudad para Personas Mayores
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