Abrieron la inscripción para los Juegos de la Ciudad destinados a personas mayores

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná abrió la inscripción para los Juegos de la Ciudad destinados a personas mayores de 60 años, supo Elonce. La propuesta incluye disciplinas deportivas y culturales y funcionará como instancia previa a los Juegos Provinciales.
La Municipalidad de Paraná habilitó la inscripción para una nueva edición de los Juegos de la Ciudad destinados a personas mayores. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio y está dirigida a vecinos de 60 años o más interesados en participar de actividades deportivas y culturales.
La propuesta es organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y contempla diversas disciplinas recreativas, competitivas y artísticas.
La iniciativa, que se desarrollará durante agosto y septiembre, también servirá como instancia preparatoria para los Juegos Deportivos Provinciales.
Convocatoria abierta para toda la comunidad
El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó a Elonce que la inscripción está abierta a todos los adultos mayores de la ciudad, independientemente de si participaron o no en ediciones anteriores.
"Es una convocatoria abierta para todos los adultos mayores de Paraná, más allá de que hayan participado anteriormente o formen parte de algún espacio recreativo o deportivo", expresó.
El funcionario explicó que la propuesta incluye disciplinas deportivas y culturales que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.
Además, valoró el acompañamiento de clubes e instituciones que cedieron sus instalaciones para la realización de las competencias.
Deporte, cultura y espacios de encuentro
Entre las actividades previstas figuran disciplinas deportivas como tenis de mesa y otras competencias recreativas. También habrá espacios destinados a expresiones artísticas y culturales, incluyendo canto, baile y danza.
"Más allá de lo estrictamente deportivo o recreativo, estos juegos buscan generar espacios de encuentro, participación y contención para los adultos mayores de nuestra ciudad", señaló Ríos.
Desde la organización remarcaron que el objetivo es promover la integración social y fortalecer los vínculos comunitarios.
Cómo realizar la inscripción
La directora general de Integración Social para Personas Mayores, Betiana Brunengo, explicó que los interesados deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano para iniciar el trámite. La inscripción se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12, en la sede ubicada en calle San Martín 1420.
"Los participantes deben retirar la documentación correspondiente y luego concurrir a su médico de cabecera para obtener la certificación que los habilite a participar", indicó.
El único requisito es tener 60 años cumplidos durante el presente año.
Preparación para los Juegos Provinciales
Desde el municipio señalaron que la competencia local permitirá seleccionar y preparar a quienes posteriormente representarán a Paraná en instancias provinciales.
La edición 2026 lleva como lema "Territorios que hablan, identidades en movimiento" y busca fomentar la participación activa de las personas mayores en ámbitos deportivos, culturales y recreativos.
Las autoridades destacaron que la convocatoria está dirigida tanto a quienes ya realizan actividades regularmente como a quienes desean incorporarse por primera vez a este tipo de propuestas.