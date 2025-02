Falleció motociclista que protagonizó accidente en Paraná: realizan colecta solidaria para la sepultura

Una motociclista de Paraná falleció este viernes, luego de luchar por dos semanas por su vida a raíz de una colisión con un utilitario, cuyo conductor iba bajo los efectos del alcohol, el pasado 8 de febrero. Había sido chocada por un conductor alcoholizado. Por estas horas, familiares y amigos realiza una colecta solidaria para su sepultura.

La joven fue identificada como Melisa Villalba y tenía 39 años. Ella se manejaba en la moto Keller Cronos, de 110 cc., que se encontraba estacionada en la cinta asfáltica en Avenida Circunvalación, cuando una Peugeot Partner, que circulaba en el sentido sur-norte, al llegar a la intersección con calle Churruarín, la chocó de atrás.

En un primer momento, se la trasladó al hospital San Martín, donde se había remarcado que sufrió traumatismo de cráneo y pierna izquierda. Con el correr de los días, su cuadro de salud empeoró y este viernes finalmente falleció.

Imagen del accidente.

La injusticia radica en el conductor del utilitario, un hombre de 29 años, que se confirmó que viajaba con 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente. También se le secuestró el rodado.

El pedido solidario

En las redes sociales, comenzó a circular el pedido de solidaridad para despedir a la mujer: “Con profundo dolor, despedimos a nuestra querida amiga Melisa Villalba, quien ayer partió físicamente. Para darle la despedida digna que se merece, estamos organizando una colecta solidaria”.

Posteriormente, el comunicado agregó: “Si puedes colaborar con al menos $1.000 o simplemente compartiendo este mensaje, ya estarás ayudando muchísimo”. El alias para realizar la donación es Fiodiazz.20, que corresponde a su hija.

La despedida del padre de sus dos hijos

"Q.E.P.D Melisa Verónica Villalba, pensar que nos conocimos tan jóvenes y me diste mis 2 primeros hijos fForella hoy con 21 años y Agustín con 19 y una suegra que más que suegra fue una madre que hasta el día de hoy está presente, hoy con 43 años puedo decir que los mejores años de mi vida los pasé ahí junto a vos, tu mamá, tu abuela Isolina y nuestros hijos, la verdad que todavía no podemos creer que te allá ido ido así de un momento a otro y tan joven con toda una vida por delante, sinceramente hoy melisa me hiciste llorar, fueron muchos años juntos y muchas cosas que pasamos, que hasta después de separados seguimos compartiendo por nuestros hijos", expuso en sus redes sociales.