“Memoria, verdad y justicia es un estilo de vida”: testimonios de la marcha en Paraná

Este 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se movilizaron por las calles de la ciudad de Paraná para finalizar con un acto en la Plaza Alvear.

A lo largo del recorrido, que tuvo como punto de la partida el monumento a los desaparecidos que está ubicado en la Plaza Sáenz Peña, Elonce recogió el testimonio de quienes participaron de la multitudinaria convocatoria.

“El hecho que la convocatoria sea tan grande y haya tantos jóvenes, nos alegra porque sabemos que hay futuro y que alguien va a seguir con lo nuestro. Es una obligación estar acá, memoria, verdad y justicia es un estilo de vida”, expresó una señora que encabezaba la marcha.

“Estamos marchando contentos, emocionados y responsables en función de que lo que estamos queriendo es que, no solamente no se olvide, sino que se vulneren derechos. Marchamos por un país por el que soñamos”, dijo la profesora Rosario Badano. Y recordó los diferentes centros clandestinos que funcionaron en la capital entrerriana.

Por su parte, Romulo Vidal, sentenció: “Seguimos buscando memoria, justicia y verdad. Seguimos exigiendo por nuestros desaparecidos después de 49 años” y destacó la lucha “de las madres y las abuelas que mantuvieron en firme las banderas y que nos guían en este camino de búsqueda de verdad”.

El abogado penalista José Iparraguirre, dijo que lo pone contento ver cómo el país se moviliza en esta fecha: “Es un aliciente muy grande para seguir en las luchas. No hay que olvidar y saber que en Argentina hay 1112 genocidas presos, condenados, lo cual nos puso a la vanguardia a nivel internacional en la lucha por los Derechos Humanos y ningún gobierno va a poder doblegar esa lucha”.

“Queremos reivindicar nuestro compromiso con la democracia y no dejar que el Gobierno nacional crea que fue algo pasajero y lo siga minimizando como lo viene haciendo hasta ahora”, manifestaron Selena, desde el Radicalismo. Asimismo, ahondó: “Es muy importante saber la historia porque saberla es no repetirla. Hay que hablar porque lo que no se habla no existe. Esa es la importancia, como educar a los jóvenes y enseñarles lo que pasó en la Argentina para que no sea un momento de darle espacio al Gobierno de hacerle creer otra historia”.

Irupé Milocco, por su lado, remarcó: “Me parece súper importante porque es algo que se conmemora. Después de tantos años, está bueno que se siga conmemorando para que se siga esperando. La Marcha me parece importante por todas las muertes, los secuestros, la gente que nadie sabe si sigue o no vida. Le privaron el derecho de la libertad”. Luego explicó: “Me llama mucho la atención el por qué inició esto y cómo siguió a lo largo de los años, cómo se llevaron a tantas chicas”.

Una niña que formó parte de la Marcha valoró: “Marcho desde que soy bebé. Me llama la atención cómo el Estado pudo hacer eso, como pudo hacer desaparecer a tanta gente”, sostuvo Carmela, joven que está a punto de cumplir 12 años.

Daniel Richar, Decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, manifestó: “Estamos esperando que se termine de congregar la gente para iniciar una nueva marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Creo que es una fiesta muy clara para el pueblo argentino, es un momento de reflexión, en momentos donde ciertas prácticas democráticas están siendo cuestionadas. Hoy volvemos a ciertos discursos que ya creíamos superados y nos preocupa ciertos aspectos que hacen al Estado de derecho que vuelven a estar en peligro. Uno de ellos es el derecho a la protesta. Son ciertos aspectos que hacen al funcionalismo democrático. Hoy más que nunca nos convocan los valores que hace 40 años supimos conseguir. Es una conquista de todo el pueblo argentino y por eso estamos hoy aquí”.

Román Scattini, vicerrector de UADER, sostuvo: “Las Facultades estamos felices de acompañar y decir presente. La palabra es sentirnos interpelados por la fecha, que siempre debaten la perspectiva pedagógica que siempre debemos fortalecer dentro de la Universidad. Nuestra tarea es que esta fecha sea un momento y un eje de la discusión, pero que después podamos llevar delante de todos los pasillos de las aulas y sus aspectos”.

“El cartel es mi primo hermano, que desapareció en 1982 y nunca más supimos de él. Marcho por todos los derechos humanos y por todo lo que siento que este Gobierno se va asemejando a una dictadura”, informó Alicia Brugo.

Micaela Rey sostenía un cartel de Graciela Alicia Greca, que “es una de las tantas compañeras desaparecidas en la dictadura familiar. No es mi familiar, pero siempre me acerco y ayudo a llevar a un desaparecido mientras voy marchando por Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más”. “Para mí, (la marcha) tiene mucho significado por la represión que se está viviendo en nuestro país, tengo mucha familia que está viviendo en Buenos Aires, donde es el lugar más castigado”, agregó.

Carlos Guastavino sostuvo el cartel de su hermano Manuel, que indicó que “fue secuestrado en el mes de octubre de 1976 en Buenos Aires y nunca más supimos de él. Militábamos los dos en Buenos Aires. Acá estamos en la pelea y en un gran recuerdo, tratando de hacer fuerza ante este Gobierno vende patria, traidor y que persigue a los más desposeídos y a los jubilados”.

“Tenemos que recordar lo que pasó y que fueron 30.000 siempre”, indicó una mujer en el inicio del banderazo.

“Fuerza, movilización y esperanza del pueblo en la calle para romper con todo lo que está pasando en la calle, que lo están regalando, vendiendo. Es peor que la dictadura lo que está pasando en este momento”, afirmó Gustavo Piérola. Otro hombre manifestó que, a diferencia de otros años, “se ha sumado gente que antes no estaba”.

“A pesar del día de hoy, viene siendo un luminoso día de Justicia porque estamos presente, estamos recordando a nuestros compañeros, que lo quisieron negar y tienen todos los poderes del Estado y del imperio norteamericano para tratar de taparlo y no van a poder borrar la historia y la memoria. Hoy la marcha es multitudinaria en todo el país”, aseveró Manuel Ramat.

Yolanda Almada, por su lado, argumentó: “Estamos presentes como todos los 24 de marzo. Siempre estuvimos comprometidos con lo que fue Verdad, Memoria y Justicia, pero sobre todo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”.