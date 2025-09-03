Día del Ferretero: "Es una profesión hermosa en la que día a día se aprenden cosas”

REDACCIÓN ELONCE
En el Día del Ferretero, Elonce visitó Ferretería Kikan de Paraná para dialogar sobre la labor diaria y la trayectoria de sus propietarios, los hermanos Cristian y Javier Brehm, quienes explicaron la relevancia de esta profesión y cómo la experiencia familiar marca su desarrollo.
"Es un oficio hermoso que elegimos, aunque a veces resulta difícil, porque implica resolver diversos problemas relacionados con los artefactos y las herramientas", valoró Cristian. Y completó: "Es una profesión hermosa en la que día a día se aprenden cosas. La capacitación continua y la interacción con la gente permiten incorporar novedades y fomentar la innovación".
La ferretería, que funciona en avenida de las Américas 4383, lleva 13 años de actividad, ofreciendo atención personalizada y soluciones para distintos problemas que requieren sus clientes.
El propietario destacó el valor de la tecnología, que permite solucionar consultas a través de fotos, y resaltó la importancia de aprender constantemente junto al equipo y los clientes. “Desde chicos soñamos con tener una ferretería propia y hoy lo estamos logrando”, agregó Brehm, quien recordó que sus inicios en el rubro fueron también por necesidad familiar.
La ferretería cuenta con un equipo de trabajo que integra a empleados de larga trayectoria en el sector, incluyendo mujeres, lo que refleja la diversidad creciente en el rubro ferretero. “El ambiente es familiar, se generan amistades y compartimos celebraciones con clientes y empleados”, sostuvo.
El Día del Ferretero en Ferretería Kikan se celebrará con un encuentro íntimo con el equipo de trabajo, aunque las puertas permanecen abiertas para clientes y colegas interesados en sumarse a la conmemoración.
El Día del Ferretero es una fecha que recuerda la creación de la Asociación de Ferreterías y Bazares de la República Argentina, hoy Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA). Desde su fundación en 1905, las ferreterías pasaron a ser un espacio clave en la vida cotidiana de los argentinos.
Actualmente existen más de 15.000 ferreterías en Argentina, lo que equivale a un comercio cada 3.000 habitantes. La gran mayoría (80%) está orientada al consumidor final, mientras que solo un 20% se dedica al comercio industrial.
Su permanencia en el tiempo se explica no solo por la diversidad de productos, sino por el rol social que cumple el ferretero: asesor técnico, consejero y hasta intérprete de los clásicos “cosos y cositos” que piden los clientes.