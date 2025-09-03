 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná El caso de una firma con 13 años de trayectoria familiar

Día del Ferretero: "Es una profesión hermosa en la que día a día se aprenden cosas”

Cristian Brehm, propietario de Ferretería Kikan junto a su hermano, destacó a Elonce la importancia del oficio y cómo la tecnología y la atención al cliente marcan el día a día de esta empresa familiar, con 13 años de trayectoria en Paraná.

3 de Septiembre de 2025
Día de Ferretero
Día de Ferretero Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En el Día del Ferretero, Elonce visitó Ferretería Kikan de Paraná para dialogar sobre la labor diaria y la trayectoria de sus propietarios, los hermanos Cristian y Javier Brehm, quienes explicaron la relevancia de esta profesión y cómo la experiencia familiar marca su desarrollo.

 

"Es un oficio hermoso que elegimos, aunque a veces resulta difícil, porque implica resolver diversos problemas relacionados con los artefactos y las herramientas", valoró Cristian. Y completó: "Es una profesión hermosa en la que día a día se aprenden cosas. La capacitación continua y la interacción con la gente permiten incorporar novedades y fomentar la innovación".

Ferreter&iacute;a Kikan (foto Elonce)
Ferretería Kikan (foto Elonce)

La ferretería, que funciona en avenida de las Américas 4383, lleva 13 años de actividad, ofreciendo atención personalizada y soluciones para distintos problemas que requieren sus clientes.

 

El propietario destacó el valor de la tecnología, que permite solucionar consultas a través de fotos, y resaltó la importancia de aprender constantemente junto al equipo y los clientes. “Desde chicos soñamos con tener una ferretería propia y hoy lo estamos logrando”, agregó Brehm, quien recordó que sus inicios en el rubro fueron también por necesidad familiar.

Una de las empleadas en Ferreter&iacute;a Kikan (foto Elonce)
Una de las empleadas en Ferretería Kikan (foto Elonce)

La ferretería cuenta con un equipo de trabajo que integra a empleados de larga trayectoria en el sector, incluyendo mujeres, lo que refleja la diversidad creciente en el rubro ferretero. “El ambiente es familiar, se generan amistades y compartimos celebraciones con clientes y empleados”, sostuvo.

 

El Día del Ferretero en Ferretería Kikan se celebrará con un encuentro íntimo con el equipo de trabajo, aunque las puertas permanecen abiertas para clientes y colegas interesados en sumarse a la conmemoración.

Día del Ferretero: el caso de Ferretería Kikan con 13 años de trayectoria en Paraná

El Día del Ferretero es una fecha que recuerda la creación de la Asociación de Ferreterías y Bazares de la República Argentina, hoy Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA). Desde su fundación en 1905, las ferreterías pasaron a ser un espacio clave en la vida cotidiana de los argentinos.

 

Actualmente existen más de 15.000 ferreterías en Argentina, lo que equivale a un comercio cada 3.000 habitantes. La gran mayoría (80%) está orientada al consumidor final, mientras que solo un 20% se dedica al comercio industrial.

 

Su permanencia en el tiempo se explica no solo por la diversidad de productos, sino por el rol social que cumple el ferretero: asesor técnico, consejero y hasta intérprete de los clásicos “cosos y cositos” que piden los clientes.

Temas:

Día del Ferretero Paraná empresa familiar oficio ferretero
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso