Bomberos sofocaron el incendio de un auto que estaba dentro de un garaje

REDACCIÓN ELONCE
Un auto Peugeot 408 Sedán con suministro de GNC se incendió este martes en el garaje de una casa ubicada en calle Hernandarias al 1100, en Paraná.
El subcomisario Matías Villarreal, integrante del cuerpo activo de bomberos zapadores de la policía de Entre Ríos, informó a Elonce: "Tomamos conocimiento a raíz de un llamado telefónico por parte de los vecinos del lugar que daban cuenta de un incendio en un vehículo".
Según detalló, el fuego se concentró inicialmente en el motor del vehículo. "Los propietarios advirtieron la presencia de humo y rápidamente optaron por retirar el vehículo de la casa para evitar un daño mayor", agregó.
El incidente ocurrió alrededor de las 10 horas de la mañana. La rápida intervención de los bomberos, cuya unidad se encontraba cerca del lugar, permitió sofocar las llamas sin que se registraran personas lesionadas ni daños adicionales en la vivienda.
El subcomisario Villarreal explicó que hasta el momento se descarta la intencionalidad en el incendio. "Se descarta un accionar voluntario porque los propietarios se encontraban en el lugar y retiraron el vehículo de inmediato", señaló.
Personal del cuerpo activo de bomberos zapadores trabajó junto a una unidad de prevención de bomberos voluntarios para controlar la situación. "Estamos realizando tareas investigativas para determinar la causa del siniestro", concluyó.
La investigación continuará con el objetivo de establecer con precisión el origen del fuego y las condiciones que lo provocaron. Los propietarios permanecieron en buen estado de salud tras el incidente. (Elonce)