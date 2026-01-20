Premate de Cebadores: tres finalistas avanzan a la Fiesta del Mate

Barrio San Agustín fue el escenario de la segunda jornada del Premate de cebadores, en el marco del segundo Festival Popular realizado este viernes en la plaza Eva Perón. La competencia atrajo a 50 inscriptos, de los cuales tres pasaron directo a la Fiesta Nacional del Mate.
Luego de la selección en el Parque Lineal, tres cebadores más se sumaron a la lista de competidores del concurso de cebadores de mates que se desarrollará en el marco de la 35º Fiesta Nacional de Mate, programada para el 6 y 7 de febrero.
La coordinadora del Centro Comunitario Solidaridad, Liliana Godoy, señaló: “Estamos felices del concurso, ya que es muy importante sostenerlo, porque hace muchísimos años que lo iniciamos, cuando empezó el Centro Comunitario Solidaridad con este festival. Hoy estamos orgullosos de ver cómo creció” y agregó: “Es muy importante que la gente participe. Estoy muy agradecida con la Municipalidad porque siempre estuvo presente en todos los eventos que hemos podido hacer”.
Jorge Roldán, jurado del Premate de cebadores, compartió su entusiasmo: “Mucha gente vino a participar de este concurso, así que más que agradecido a todas las personas que le pusieron toda la impronta y la organización. Lo que hemos visto, escuchado y degustado es verdaderamente maravilloso. Los vecinos están muy contentos por este concurso y por traer esta fiesta”.
Sobre el proceso de evaluación, Roldan contó que “se observa la técnica, la presentación, la cantidad de agua y si tiene espuma. Los participantes ceban cinco mates y el sexto el jurado lo prueba y ahí evaluamos el sabor”.
“Es difícil de explicar la técnica cuando hablamos de un ritual”
Uno de los destacados de la jornada fue Eduardo Secades, quien pasó a la instancia final: “Pasé a la Fiesta del Mate después de varios años de pensarlo y de maquinarlo. Es la primera vez que me presento y que puedo materializar esto”.
El ganador expresó: “Es difícil explicar una técnica cuando se trata de un ritual como el mate. Todo ritual tiene algo de mística, y un mago nunca revela del todo sus secretos. La idea es ir y cebar los mejores mates posibles en cada encuentro”.