Continúa la adhesión a la Boleta Digital para modernizar el Estado y cuidar el ambiente

La Municipalidad de Paraná promueve la adhesión a la Boleta Digital, un formato que evita la impresión de papel, reduce el consumo de recursos y contribuye a una gestión pública más eficiente y sustentable.
Adherirse a la Boleta Digital significa simplificar la gestión de las tasas municipales y, al mismo tiempo, colaborar con una ciudad que cuida sus recursos.
Con la Boleta Digital se reduce el uso de papel; quienes se adhieren reciben las boletas directamente en el correo electrónico; el sistema permite acceder más rápido a la información tributaria; además, es posible organizar las boletas por inmueble y también permite elegir entre distintos medios de pago.
Cada adhesión representa menos impresión, menos distribución y más eficiencia en la gestión municipal.
Cómo sumarse en pocos pasos
Quienes estén registrado como titular en la boleta, podrán adherirse a través de:
- Página de Afim – Botón Boleta Digital (con DNI y su número de trámite)
- Mi Paraná, sección “Mi Estado Tributario”
- Asistente virtual Muni por WhatsApp
- Sistema SIAT con clave fiscal
Se debe registrar y validar un correo electrónico para poder recibir las boletas.
La adhesión en esta etapa es voluntaria; la Municipalidad invita a los vecinos y contribuyentes a sumarse a esta modalidad que reduce el uso de papel y acompaña la transformación digital de los servicios municipales.