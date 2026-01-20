Paraná consolida la apuesta por la Economía del Conocimiento e impulsa su desarrollo local

En el marco de la Ordenanza N° 9921, la Municipalidad de Paraná otorgó el primer beneficio tributario a una empresa inscripta en el Registro Único de Empresas de la Economía del Conocimiento (RUEC), como parte de una política pública que impulsa la inversión privada y la innovación.
Un hito que marca la implementación efectiva de las ordenanzas municipales, reglamentadas y vigentes, respecto al Distrito del Conocimiento y el RUEC, así como la adhesión al régimen provincial de promoción de esta industria mediante Ordenanza N° 10220.
Gracias al trabajo conjunto de la Coordinación de Innovación Pública y Transformación Digital, el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná y el Polo Tecnológico, las empresas que se incorporen al registro podrán acceder a importantes beneficios tributarios por hasta 10 años.
En ese sentido, el Jefe de Gabinete del Municipio, Santiago Halle, explicó que “el registro y los beneficios impositivos asociados buscan relevar al sector, fortalecer su ecosistema e incentivar la radicación y el desarrollo de empresas tecnológicas en la ciudad”.
Por su parte, el Coordinador General de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, expresó que “apostar por la tecnología y la innovación es una decisión estratégica de esta gestión y de la intendenta, como política pública clave para el desarrollo y la generación de empleo de calidad en la ciudad. Desde el gobierno local creemos en el potencial de las empresas de base tecnológica y trabajamos para acompañarlas con más herramientas para su crecimiento”, concluyó.
Sobre el registro
La inscripción en RUEC es condición para el reconocimiento como empresa de la Economía del Conocimiento, para el otorgamiento de los beneficios de fomento y promoción para las empresas radicadas dentro del ejido de la ciudad de Paraná y para la solicitud de radicación dentro del Nodo del Distrito del Conocimiento.
La misma se puede realizar dentro del apartado “Distrito del Conocimiento” en el portal ciudadano Mi Paraná. No posee costos. Pueden registrarse personas humanas o jurídicas, que realicen alguna de las actividades comprendidas en el Art. 3 de la Ordenanza N° 9921, como actividades de Software y servicios informáticos y digitales; Producción y postproducción audiovisual, incluidos los de formato digital; Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis; Nanotecnología y nanociencia, por mencionar algunas.
Las empresas interesadas deberán acreditar:
-Que su actividad se encuadra dentro de las correspondientes a la Economía del Conocimiento;
-Un mínimo de 6 (seis) meses en ejercicio de la actividad declarada o contar con carta de recomendación/padrinazgo del Polo Tecnológico de Paraná, fundamentando y garantizando que se trata de un proyecto de economía de conocimiento;
-Lugar de radicación, acreditando que las actividades promovidas se desarrollan en el ejido de la ciudad de Paraná.
El Municipio invita a todas las empresas y emprendedores vinculados a la Economía del Conocimiento a inscribirse para acceder a los beneficios sobre la Tasa General Inmobiliaria, Tasa Solidaria de Contribución para Obras Públicas, Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo, Derecho de Edificación y Tasa por Actuaciones Administrativa, y formar parte de la red que impulsa la competitividad y apuesta por la formación, la tecnología y el crecimiento sostenible.