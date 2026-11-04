La Municipalidad de Paraná comparte su modelo de innovación educativa en la región

A través del Distrito del Conocimiento, el Municipio presenta sus experiencias y propuestas pedagógicas en congresos de robótica y ferias tecnológicas, con iniciativas destinadas a niños, adolescentes y adultos.
A través del Distrito del Conocimiento, el gobierno municipal continúa fortaleciendo su agenda de alfabetización digital e innovación educativa mediante la presentación de sus modelos pedagógicos en escenarios académicos y científicos de la región. Las iniciativas abarcan un ecosistema de propuestas formativas diseñadas para acompañar el desarrollo de competencias tecnológicas en diferentes etapas de la vida.
Entre las experiencias consolidadas se destacan Colonia Tech, un espacio de iniciación tecnológica donde niños y niñas exploran nociones de lógica, robótica y programación de forma lúdica durante el receso de verano, y el Club Tech, una propuesta de trayectoria continua dirigida a niños y adolescentes para la creación de prototipos, pensamiento computacional y desarrollo de proyectos con impacto comunitario.
Ambos programas cuentan con un destacado recorrido regional. Recientemente, el equipo municipal participó en la expo Tendencias Tech, realizada en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, donde dispuso de un stand institucional en el que se exhibieron algunas de las producciones de los alumnos de la Colonia y el Club Tech. Asimismo, la metodología pedagógica del Club Tech fue presentada en el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial, lo que visibilizó el trabajo territorial que se realiza en el Distrito del Conocimiento.
A este recorrido se le suma el Círculo Tech, la nueva propuesta del Municipio pensada especialmente para adultos mayores. Esta iniciativa, que comenzó a desarrollarse en el mes de octubre, busca acortar la brecha digital e integrar a esta franja etaria en el uso cotidiano de herramientas tecnológicas como el teléfono celular y la computadora, la autonomía digital y la inclusión ciudadana.
Socialización de experiencias en las JADICC
Como hito más reciente de este trabajo de difusión, el equipo técnico del Distrito del Conocimiento forma parte esta semana de la edición 2026 de las Jornadas Argentinas de Didáctica de las Ciencias de la Computación (JADICC) de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER en su sede de Concepción del Uruguay, espacio donde comparte los saberes acumulados en sus distintas propuestas.
En el marco del encuentro, los disertantes Luisina Pocay, Juan Pablo Amarillo y Juliana Gericke brindaron el taller virtual "Del territorio al código: diseñar desafíos ciudadanos con micro:bit", enfocado en las dinámicas aplicadas para abordar problemáticas locales a través de la programación. La participación del municipio en la JADICC se completó con la exposición presencial "Paraná 2030 en código: pensamiento computacional con micro:bit en el grupo Carpinchos".
Con estas acciones, la Municipalidad de Paraná reafirma su compromiso con el acceso democratizado a las tecnologías del futuro y la formación continua. Para conocer más sobre las próximas convocatorias y novedades del Distrito del Conocimiento, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales y canales oficiales del municipio.