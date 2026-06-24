Picada, milanesas y crema catalana: el menú que homenajeó a Lionel Messi

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú especial para celebrar el cumpleaños de Lionel Messi. Lorena Sánchez elaboró una picada, milanesas a la napolitana "A lo Celia" con arroz cremoso y una crema catalana con cítricos entrerrianos.
La Cocina del Once volvió a reunir este miércoles a los amantes de la gastronomía con una propuesta especial dedicada a Lionel Messi, quien celebró sus 39 años. Con la conducción de Danisa Todoro, el tradicional ciclo de Elonce recibió a Lorena Sánchez, referente de Lorena Cocina Artesanal, quien preparó un menú completo inspirado en algunos de los platos preferidos del capitán de la Selección Argentina.
Con el acompañamiento de Carnicerías Vital como proveedor oficial, la cocinera elaboró una entrada, un plato principal y un postre que combinaron sabores tradicionales argentinos con un toque entrerriano, recorriendo parte de la historia gastronómica del futbolista.
Durante el programa, los televidentes pudieron seguir el paso a paso de cada receta, conocer los ingredientes necesarios y descubrir los secretos de elaboración para poder replicarlas en sus hogares.
Una picada para compartir, como le gusta al capitán
Como entrada, Lorena Sánchez presentó "Una Picada para el 10", una propuesta pensada para compartir, una costumbre muy arraigada entre los argentinos y que, según explicó, también forma parte de los gustos culinarios de Lionel Messi.
Ingredientes: 100 gramos de jamón cocido, 200 gramos de salame casero, 200 gramos de queso pategrás, 100 gramos de queso roquefort, 100 gramos de aceitunas verdes, 100 gramos de aceitunas negras, 200 gramos de bondiolita curada, 200 gramos de bondiolita ahumada, dos morcillas frías cortadas en rodajas, además de fiambres y quesos a elección. Para acompañar, utilizó un kilo de papas, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de pimentón, sal, pimienta y perejil.
Procedimiento: armó la tabla con los fiambres, quesos, bondiolitas, morcillas y aceitunas. Luego condimentó las papas con aceite de oliva, pimentón, sal, pimienta y perejil, las horneó a 200 grados durante 30 minutos y las sirvió junto a la picada.
Milanesas "A lo Celia", el plato preferido de Messi
El plato principal estuvo compuesto por las tradicionales Milanesas a la Napolitana "A lo Celia" con arroz cremoso, en homenaje a Celia Cuccittini, madre del capitán argentino.
Ingredientes para las milanesas: cuatro bifes de nalga gruesos, tres huevos, 300 gramos de pan rallado grueso, dos dientes de ajo, perejil, sal, pimienta, nuez moscada y 100 gramos de queso rallado.
Ingredientes para la salsa: 300 gramos de tomate natural, dos cebollas y un diente de ajo.
Ingredientes para la cobertura: 300 gramos de mozzarella, dos tomates y orégano.
Ingredientes para el arroz cremoso: 300 gramos de arroz largo fino, una cebolla, 200 gramos de crema de leche, 50 gramos de manteca, 50 gramos de queso rallado y sal.
Procedimiento: empanó las milanesas y las cocinó. Luego preparó la salsa de tomate, cubrió cada milanesa con mozzarella y rodajas de tomate, espolvoreó orégano y llevó la preparación a gratinar. Para el arroz, rehogó la cebolla en manteca, incorporó el arroz previamente cocido, agregó la crema de leche y el queso rallado, cocinando hasta obtener una textura cremosa.
Un postre que une España con Entre Ríos
El cierre del menú estuvo a cargo de una Crema Catalana con Cítricos Entrerrianos, un postre inspirado en la etapa de Messi en España, pero con ingredientes que representan la identidad regional.
Ingredientes: 500 mililitros de leche, 250 mililitros de crema de leche, seis yemas grandes, 200 gramos de azúcar, ralladura de naranja, ralladura de limón, una cucharadita de esencia de vainilla y, para el caramelizado, 100 gramos de azúcar.
Procedimiento: calentó la leche junto con la crema y las ralladuras de naranja y limón. Batió las yemas con el azúcar, incorporó lentamente los líquidos calientes, cocinó la mezcla hasta que espesó, dejó enfriar, realizó el caramelizado con el azúcar y finalmente decoró el postre con cítricos entrerrianos.