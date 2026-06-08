Morcilla, solomillo y Oreo: el menú gourmet que brilló en La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó nuevas recetas para disfrutar en casa. Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró una entrada con morcilla y queso azul, un solomillo con salsa de cerveza y miel, y un postre de Oreo, café y crema.
La Cocina del Once volvió a convertirse en una cita obligada para los amantes de la gastronomía con una nueva edición cargada de sabores, técnicas culinarias y propuestas para compartir en familia.
El tradicional ciclo de Elonce ofreció un menú de tres pasos que combinó ingredientes clásicos con preparaciones innovadoras, de la mano del cocinero Sebastián Rodríguez Vivanco y con el acompañamiento de la empresa Granalier.
Como es habitual, el programa acercó recetas accesibles y consejos prácticos para que los televidentes puedan recrear los platos en sus hogares. En esta ocasión, la propuesta incluyó una entrada, un plato principal y un postre, todos elaborados en vivo y explicados paso a paso.
La jornada gastronómica comenzó con un original strudell de morcilla, frutos secos, queso azul, verdeo y miel, una combinación que buscó equilibrar sabores intensos, texturas crocantes y notas dulces para generar una experiencia diferente desde el primer bocado.
Una entrada con sabores intensos
Para elaborar la entrada, Rodríguez Vivanco cocinó la parte verde del verdeo con aceite y luego incorporó la morcilla cortada en rodajas. A la preparación sumó queso azul y frutos secos, logrando una pasta homogénea que posteriormente dejó enfriar.
El relleno fue colocado sobre masa philo o una tapa de empanada estirada finamente y previamente pintada con manteca. Luego se cerró cuidadosamente para formar el tradicional strudell y se llevó a cocción.
Como complemento, el cocinero preparó una salsa a base de tomate, ajo, miel y ají picante. Tras mixar los ingredientes y reducirlos sobre el fuego, obtuvo una preparación ideal para acompañar la entrada y realzar los sabores del relleno.
Solomillo con salsa de cerveza y miel
El plato principal fue un solomillo en salsa de mostaza, cerveza, ajo y miel, acompañado por una compactación de verduras asadas y una torre de papas a la crema rellena con hongos.
La carne fue cortada en rodajas y dorada en manteca por ambos lados. Luego se incorporaron ajo, cerveza, mostaza y miel, permitiendo que la salsa redujera lentamente. Finalmente, se añadió crema para emulsionar la preparación y otorgarle una textura más suave.
Para la guarnición de verduras asadas, se cocinaron por separado cubos de calabaza, zapallito, cebolla, berenjena y morrón, respetando los distintos tiempos de cocción. Una vez caramelizadas, las verduras fueron compactadas en un molde para formar una presentación prolija y atractiva.
Guarniciones que completaron el plato
La segunda guarnición consistió en una torre de papas cocidas al horno con crema, leche, ajo, aceite y vino blanco. El relleno fue elaborado con una crema de hongos preparada a partir de cebolla, morrón, zanahoria e hongo de pino hidratado en vino.
Tras cocinar los vegetales y reducir la preparación, los ingredientes fueron procesados hasta obtener una crema uniforme. Con ella se rellenaron las capas de papa para conformar una torre que aportó textura y sabor al plato principal.
El resultado fue una combinación equilibrada entre la intensidad del solomillo y la suavidad de las guarniciones, una propuesta gourmet que despertó el interés de los televidentes que siguieron la emisión.
Un postre simple y tentador
Para cerrar el menú, Sebastián Rodríguez Vivanco preparó un postre de Oreo, café y crema, pensado para quienes buscan una opción sencilla pero con una presentación atractiva.
La elaboración comenzó separando la crema de las galletitas Oreo. Luego, se procesaron junto con queso crema para obtener una pasta suave y homogénea. A esa mezcla se incorporó merengue elaborado con claras y azúcar, aportando aire y dulzor a la preparación.
Finalmente, las tapas de las galletitas fueron humedecidas en café y dispuestas en capas alternadas con la crema dentro de un molde. Tras un período de enfriado, el postre quedó listo para servir y completar una nueva edición de La Cocina del Once, que una vez más acercó recetas, sabores y creatividad a la pantalla de Elonce.