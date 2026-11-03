La Cocina del Once: soufflé de zanahoria, pamplona de pollo y lemon pie, paso a paso

REDACCIÓN ELONCE
El chef Leonardo López presentó en La Cocina del Once tres recetas para compartir en familia: soufflé de zanahoria, pamplona de pollo con papas a la crema de queso azul y lemon pie. Conocé los ingredientes y el procedimiento para elaborar cada plato.
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras este martes, en una nueva edición del programa gastronómico de Elonce. El chef Leonardo López preparó un menú completo que incluyó soufflé de zanahoria como entrada, pamplona de pollo con papas a la crema de queso azul como plato principal y un clásico lemon pie de postre.
Durante el programa, el cocinero compartió técnicas para lograr preparaciones sabrosas con ingredientes accesibles. También explicó cómo conseguir una textura adecuada en el soufflé, mantener jugoso el pollo y elaborar un relleno de limón cremoso.
Las recetas fueron pensadas para preparar en casa y compartir en familia, con alternativas que permiten adaptar algunos ingredientes según los gustos personales.
Soufflé de zanahoria: una entrada liviana
La primera preparación fue un soufflé de zanahoria, una alternativa que combina verduras, leche y huevos. La receta rinde cuatro porciones individuales y requiere una cocción breve en horno.
Ingredientes:
- 500 gramos de zanahorias.
- 20 gramos de fécula.
- 200 mililitros de leche.
- 2 huevos.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Manteca y harina para los moldes.
Elaboración: Primero, se pelaron y cortaron las zanahorias, que luego se cocinaron en agua hirviendo o al vapor hasta quedar tiernas. Una vez escurridas, se procesaron hasta obtener un puré homogéneo.
Posteriormente, se incorporaron los huevos, la fécula y la leche, junto con los condimentos. La preparación se distribuyó en moldes previamente enmantecados y enharinados.
Finalmente, los soufflés se llevaron al horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 20 minutos, hasta alcanzar una consistencia firme.
Pamplona de pollo con papas a la crema de queso azul
Como plato principal, Leonardo López elaboró pamplona de pollo rellena de jamón, queso y morrón, acompañada de papas con una salsa cremosa de queso azul. La receta rinde cuatro porciones.
Ingredientes para la pamplona:
- 2 pata muslos de pollo deshuesados.
- 100 gramos de jamón cocido.
- 100 gramos de mozzarella o queso barra.
- 1 morrón rojo asado.
- Sal, pimienta, pimentón y mostaza.
- Aceite, cantidad necesaria.
Ingredientes para las papas:
- 500 gramos de papas.
- 100 mililitros de crema de leche.
- 100 gramos de queso azul.
- 100 mililitros de leche, aproximadamente.
- Pimienta y nuez moscada.
Elaboración: Para comenzar, se deshuesaron los pata muslos y se aplanaron suavemente. Luego se condimentaron con sal, pimienta, pimentón y mostaza.
Sobre cada pieza se colocaron el jamón, el queso y las tiras de morrón asado. Después se enrollaron formando cilindros firmes, que se sujetaron con hilo de cocina o palillos para evitar que el relleno se desprendiera.
Las pamplonas se doraron en una sartén con aceite y posteriormente se llevaron al horno a 180 grados durante 20 a 30 minutos, hasta completar la cocción del pollo.
Para la guarnición, se pelaron y cortaron las papas, que se hirvieron hasta quedar casi tiernas. En otra preparación se calentaron la leche y la crema, se incorporó el queso azul desmenuzado y se mezcló hasta fundirlo.
Finalmente, se agregaron las papas a la salsa y se cocinaron unos minutos más. El plato se sirvió con las pamplonas cortadas en medallones y acompañadas por la guarnición cremosa.
Lemon pie: el clásico postre con crema de limón
Para cerrar el menú, el chef preparó un lemon pie, compuesto por una base de galletitas, relleno de limón y cobertura de merengue.
Ingredientes para la base:
- 100 gramos de galletitas de vainilla.
- 40 gramos de manteca.
Para el relleno:
- 250 mililitros de leche.
- 100 gramos de azúcar.
- 100 mililitros de jugo de limón.
- 2 yemas.
- 20 gramos de fécula.
- Ralladura de un limón.
Para el merengue:
- 2 claras.
- 120 gramos de azúcar.
Elaboración: Primero, se procesaron las galletitas hasta obtener migas finas y se mezclaron con la manteca previamente derretida. La preparación se distribuyó sobre la base de un molde, presionando para formar una capa compacta.
Para el relleno, se calentó la leche con el azúcar. Por separado, se mezclaron las yemas con la fécula y el jugo de limón. Ambas preparaciones se integraron y se llevaron nuevamente al fuego, revolviendo hasta que la crema espesara y hirviera durante un minuto. Luego se incorporó la ralladura.
El merengue se elaboró calentando las claras con el azúcar a baño María, hasta disolver los cristales. Después se batió la mezcla hasta obtener una textura firme y brillante.
Por último, se cubrió la tarta con el merengue, se doró ligeramente con soplete o grill y se llevó a la heladera hasta el momento de servir.