La Cocina del Once presentó recetas fáciles de Mini Pavlovas y Muffins de Manzana

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó dos propuestas dulces ideales para compartir en familia. El chef Sebastián Celecias enseñó cómo preparar Mini Pavlovas con Frutos Rojos y Muffins de Manzana con ingredientes simples y pasos accesibles.
La Cocina del Once volvió a ofrecer una propuesta gastronómica práctica y deliciosa para acompañar el mediodía de los televidentes. En esta oportunidad, el chef Sebastián Celecias compartió dos recetas dulces de fácil elaboración: Mini Pavlovas con Frutos Rojos y Muffins de Manzana, opciones ideales para quienes disfrutan de la cocina casera y buscan preparaciones rendidoras con ingredientes accesibles.
Con la conducción de Danisa Todoro, el tradicional espacio de Elonce combinó una vez más recetas en vivo, consejos culinarios y alternativas pensadas para toda la familia. Durante la emisión, Celecias explicó cada paso de las elaboraciones y brindó recomendaciones para lograr mejores resultados tanto en la preparación como en la cocción.
Las dos propuestas destacaron por su sencillez y por la posibilidad de adaptarlas a distintas ocasiones. Desde una merienda especial hasta una reunión familiar, las recetas permitieron demostrar que es posible obtener excelentes resultados sin recurrir a técnicas complejas.
Muffins de Manzana: una opción práctica para la merienda
La primera receta presentada fueron los Muffins de Manzana, una preparación esponjosa y aromática que combina frutas, vainilla, canela y limón. Celecias explicó que el secreto está en lograr una mezcla homogénea y respetar los tiempos de horneado para obtener una textura suave y húmeda.
Para elaborarlos se necesitan dos manzanas, dos huevos, 60 gramos de azúcar, esencia de vainilla, una pizca de canela, ralladura de un limón, 260 gramos de harina leudante y 200 mililitros de leche.
El procedimiento comenzó batiendo los huevos junto con el azúcar. Luego se incorporaron la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Posteriormente, se agregó la harina leudante alternándola con la leche hasta obtener una preparación fluida y sin grumos.
El paso a paso de los muffins
Una vez lista la mezcla base, se añadieron las manzanas cortadas en pequeños cubos y se integraron suavemente. La preparación se distribuyó en moldes o pirotines, llenándolos hasta tres cuartos de su capacidad.
Los muffins se cocinaron en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 20 minutos. El chef recomendó controlar la cocción hasta que adquieran un color dorado y estén completamente cocidos en su interior.
Tras retirarlos del horno, se dejaron enfriar antes de decorarlos con crema batida en tonos celeste y blanco. El resultado fue una opción ideal para acompañar el mate o el café en cualquier momento del día.
Mini Pavlovas con Frutos Rojos, el otro gran atractivo
La segunda propuesta fue una receta elegante y muy vistosa: Mini Pavlovas con Frutos Rojos. Este clásico postre se caracteriza por combinar un merengue crocante por fuera y suave por dentro con crema batida y frutas.
Para el merengue se utilizaron dos claras de huevo a temperatura ambiente, 200 gramos de azúcar, una cucharada de zumo de limón, una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de fécula de maíz.
El primer paso consistió en batir las claras a velocidad alta hasta obtener picos suaves. Luego se incorporó el azúcar en forma de lluvia, de manera gradual, hasta lograr un merengue firme y brillante. Posteriormente se agregaron el limón, la vainilla y la maicena mediante movimientos envolventes para conservar la estructura de la preparación.
Cómo se preparan y rellenan las pavlovas
Con ayuda de una manga pastelera, el merengue se colocó sobre una placa cubierta con papel manteca o silicona, formando pequeños discos o nidos. La cocción se realizó en horno precalentado a 100 grados durante una hora y quince minutos.
Una vez finalizado el horneado, el horno se apagó y las pavlovas permanecieron en su interior hasta enfriarse completamente, un paso fundamental para evitar que se quiebren o pierdan textura.
Para el relleno, Celecias batió 200 centímetros cúbicos de crema hasta obtener una consistencia firme. Paralelamente, cocinó 200 gramos de frutos rojos junto con cuatro cucharadas de azúcar y el jugo de un limón durante unos ocho minutos. Luego procesó la preparación hasta transformarla en una salsa suave.
Finalmente, las pavlovas se rellenaron con crema batida y frutos rojos, y se decoraron con la salsa para completar un postre fresco, colorido y perfecto para compartir.