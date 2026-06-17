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La Cocina del once Gastronomía entrerriana en la televisión abierta

La Cocina del Once presentó un menú entrerriano ideal para las reuniones mundialistas

En La Cocina del Once, Lorena Sánchez compartió en vivo recetas de entrada, plato principal y postre con productos regionales. La propuesta incluyó choricitos a la pomarola, tapa de nalga con costra cítrica y budín de pan entrerriano.

17 de Junio de 2026
La Cocina del Once presentó un menú entrerriano completo.
La Cocina del Once presentó un menú entrerriano completo. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

En La Cocina del Once, Lorena Sánchez compartió en vivo recetas de entrada, plato principal y postre con productos regionales. La propuesta incluyó choricitos a la pomarola, tapa de nalga con costra cítrica y budín de pan entrerriano.

La Cocina del Once volvió a convertirse este miércoles en un espacio de encuentro para los amantes de la gastronomía, con una nueva propuesta que combinó recetas en vivo, productos regionales y opciones pensadas para disfrutar en familia o con amigos durante los encuentros mundialistas.

Con la conducción de Danisa Todoro, el tradicional ciclo gastronómico de Elonce recibió a Lorena Sánchez, referente de Lorena Cocina Artesanal, quien elaboró un menú completo inspirado en los sabores de Entre Ríos. La propuesta contó con el acompañamiento de Carnicerías Vital y estuvo integrada por una entrada, un plato principal y un postre.

Durante el programa, los televidentes pudieron conocer en detalle los ingredientes, técnicas y secretos de cada preparación, además de seguir paso a paso el proceso de elaboración para replicarlo en sus hogares.

 

Una entrada con sabor casero y tradicional

 

La primera propuesta del menú fueron los choricitos a la pomarola con verdeo, una receta sencilla pero llena de sabor. Para prepararla, Sánchez utilizó cinco chorizos previamente hervidos durante diez minutos. Luego de retirarles la piel y cortarlos en rodajas, los incorporó a una salsa pomarola elaborada con cebolla, morrón, zanahoria y tomates frescos.

La cocinera explicó que el toque final estuvo dado por la cebolla de verdeo picada, que aportó frescura y aroma al plato. El resultado fue una entrada ideal para compartir antes del plato principal.

La propuesta buscó rescatar sabores tradicionales y productos habituales de la cocina argentina, adaptados a un formato práctico para reuniones familiares o encuentros con amigos.

 

Carne entrerriana y una costra cítrica especial

 

Como plato principal, la cocinera presentó una tapa de nalga entrerriana con costra cítrica, acompañada por vegetales asados y una salsa criolla cocida.

La preparación comenzó con el sellado de la carne previamente condimentada. Luego fue cubierta con una mezcla elaborada a base de pan rallado, nueces pecán, ralladura de limón, ralladura de naranja y aceite, formando una costra crocante y aromática.

La tapa de nalga se cocinó en horno moderado junto a papas, zanahorias, calabaza y morrones de distintos colores hasta alcanzar una textura tierna y dorada.

Para complementar el plato, Sánchez elaboró una salsa criolla cítrica cocida con cebolla, morrones, tomates, jugo de limón, jugo de naranja y perejil, aportando un contraste fresco y equilibrado a la preparación.

 

Un postre con identidad regional

 

El cierre del menú estuvo a cargo de un budín de pan entrerriano enriquecido con cítricos y nueces pecán, uno de los productos emblemáticos de la región.

La receta incluyó pan remojado en leche durante varias horas, huevos, azúcar, esencia de vainilla, ralladuras de limón y naranja, además de una generosa cantidad de nueces pecán picadas.

La mezcla fue colocada en un molde previamente caramelizado y cocinada a baño María hasta obtener una textura firme y suave. Una vez frío, el budín fue desmoldado y decorado con dulce de leche repostero, crema semibatida, nueces pecán y ralladura de naranja.

 

Con esta propuesta integral, La Cocina del Once volvió a destacar el valor de los ingredientes regionales y de las recetas accesibles para todos los hogares. La combinación de sabores entrerrianos, técnicas sencillas y productos locales permitió ofrecer un menú completo pensado para compartir y celebrar alrededor de la mesa durante la temporada mundialista.

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