La Cocina del Once presentó un menú de Halloween con tres recetas fáciles y terroríficas

La Cocina del Once celebró Halloween con tres preparaciones temáticas: salchichas con formas tenebrosas, cabutia rellena de quesos y bombones dulces. La cocinera Flavia Gervasutti compartió los ingredientes y explicó cómo elaborar cada plato en casa.
La Cocina del Once presentó un menú especial de Halloween durante la emisión de este viernes, con tres recetas para preparar una entrada, un plato principal y un postre.
La cocinera Flavia Gervasutti mostró distintas alternativas para sorprender en la mesa con ingredientes accesibles y presentaciones originales.
El programa gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, estuvo dedicado a las celebraciones de Halloween.
Las preparaciones combinaron sabores tradicionales con decoraciones inspiradas en momias, fantasmas y otras figuras tenebrosas.
Durante la emisión, Gervasutti compartió recomendaciones para organizar los ingredientes y preparar un menú completo en casa.
Entrada tenebrosa: salchichas con formas de momias, fantasmas y dedos
Ingredientes: 12 salchichas, 12 discos de empanadas, 250 gramos de zanahorias hervidas, 200 gramos de remolachas hervidas, aceite, sal, pimienta y aderezos a gusto.
Preparación: Cortar los discos de empanadas en tiras y envolver algunas salchichas para simular vendas de momias. Utilizar otras para formar dedos y fantasmas, realizando pequeños cortes decorativos.
Colocar las preparaciones en una bandeja aceitada y llevar al horno hasta dorar la masa. Procesar por separado las zanahorias y remolachas hervidas, condimentarlas y utilizarlas como acompañamiento. Completar la decoración con aderezos.
Pócima letal: cabutia rellena de quesos y ajo asado
Ingredientes: un zapallo cabutia, 500 gramos de quesos blandos y duros rallados, una cabeza de ajo asado, aceite, sal y pimienta.
Para acompañar: papas al horno, salchichas parrilleras, milanesas de pollo y dados de carne de cerdo salteados.
Preparación: Cortar la parte superior del zapallo, retirar las semillas y condimentar con aceite, sal y pimienta. Llevar al horno hasta que la pulpa esté tierna.
Incorporar los quesos y el ajo previamente asado. Regresar al horno hasta fundir los ingredientes y obtener una preparación cremosa.
Servir la cabutia como centro del plato, acompañada por papas doradas, salchichas parrilleras cocidas, milanesas de pollo bien cocidas y dados de cerdo salteados hasta completar su cocción.
Dulce susto: bombones con decoraciones terroríficas
Ingredientes: dos paquetes de galletitas, queso crema, chocolate para decorar y gomitas con formas de dientes, lenguas y otras figuras.
Preparación: Triturar las galletitas y mezclarlas con queso crema hasta obtener una masa moldeable. Formar pequeñas porciones y colocarlas en palitos para preparar paletas dulces.
Refrigerar hasta que adquieran consistencia. Decorar con chocolate y gomitas para crear bocas, dientes y figuras tenebrosas.
La propuesta completó el menú especial de Halloween, pensado para compartir en familia durante el fin de semana.