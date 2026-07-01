La Cocina del Once presentó un menú con sabores caseros y regionales

La Cocina del Once tuvo una nueva edición con la participación de Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal. En Elonce, preparó una entrada, un plato principal y un postre con productos regionales, recetas simples y sabores ideales para compartir.
La Cocina del Once volvió a convertirse este miércoles en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la gastronomía y de las recetas que pueden elaborarse en casa con ingredientes sencillos y mucho sabor. Con la conducción de Danisa Todoro, el tradicional ciclo gastronómico de Elonce recibió a Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, quien presentó un menú completo pensado para compartir en familia o con amigos y seguir alentando a la Selección Argentina durante el Mundial.
La propuesta contó con el acompañamiento de Carnicerías Vital y estuvo integrada por una entrada de Bombitas de Carne Rellenas de Queso con Alioli Casero, un plato principal de Paleta Vacuna Rellena tipo funda con Papas Rústicas al Romero y un postre denominado Vigilante Argentino Reversionado. Cada preparación fue desarrollada paso a paso para que los televidentes pudieran reproducirla en sus hogares utilizando productos fáciles de conseguir y técnicas accesibles.
La emisión volvió a demostrar que la cocina es mucho más que la preparación de alimentos. Compartir una comida también significa construir momentos, fortalecer vínculos y crear recuerdos alrededor de la mesa. Bajo esa premisa, Lorena propuso un menú que rescata la esencia de la cocina argentina: recetas simples, sabores auténticos e ingredientes nobles que invitan a reunirse.
Un menú pensado para vivir el Mundial alrededor de la mesa
La cocinera explicó que las tres preparaciones fueron elegidas especialmente para estos días en los que el país acompaña a la Selección Argentina. La idea fue ofrecer alternativas rendidoras, sabrosas y económicas que puedan prepararse para recibir familiares o amigos durante un partido.
"Este menú fue pensado para disfrutar de recetas caseras, sabrosas y accesibles, ideales para seguir alentando juntos a nuestra Selección Argentina, porque no hay mejor manera de vivir la pasión por nuestros colores que compartiendo una buena comida con las personas que más queremos", destacaron durante el programa.
Además, Lorena remarcó que cada una de las recetas representa el espíritu de la cocina cotidiana. "La cocina es el lugar donde los sabores se transforman en recuerdos, y cada receta compartida es una nueva historia para contar", sostuvo, al tiempo que invitó a perder el miedo a cocinar y animarse a preparar platos que, con pocos ingredientes, pueden sorprender a toda la familia.
Bombitas de Carne Rellenas de Queso con Alioli Casero: una entrada simple y llena de sabor
La primera receta del programa fue una entrada ideal para abrir cualquier comida. Se trató de unas Bombitas de Carne Rellenas de Queso con Alioli Casero, una preparación que combina carne vacuna condimentada, un corazón de queso Tybo fundido y una salsa de ajo que aporta frescura e intensidad.
Lorena explicó que la receta puede servirse como entrada, para una picada o incluso como plato principal acompañada de una ensalada. Su principal virtud radica en que utiliza ingredientes económicos y un procedimiento sencillo, sin resignar sabor ni presentación.
Las bombitas logran una textura muy particular: quedan crocantes por fuera, jugosas por dentro y con un centro de queso fundido que se convierte en el gran protagonista del plato.
Los ingredientes para preparar las bombitas
Para la preparación de las Bombitas de Carne Rellenas de Queso con Alioli Casero se necesitan los siguientes ingredientes:
Bombitas
500 gramos de carne picada vacuna. Una cebolla mediana picada. Medio morrón rojo picado. Dos dientes de ajo picados. Un huevo. 100 gramos de pan rallado. 200 gramos de queso Tybo cortado en cubos. Dos cucharadas de perejil picado. Sal y pimienta a gusto. Aceite, cantidad necesaria.
Alioli casero
250 gramos de mayonesa. Dos dientes de ajo rallados. Jugo de medio limón. Una cucharada de perejil picado. Sal y pimienta a gusto.
El paso a paso de la entrada
La cocinera comenzó rehogando la cebolla, el morrón y el ajo en una sartén hasta que los vegetales quedaron tiernos y transparentes. Una vez cocidos, los dejó enfriar completamente antes de incorporarlos a la mezcla de carne.
En un recipiente colocó la carne picada, el huevo, el pan rallado, el perejil y el rehogado ya frío. Mezcló todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea y condimentó con sal y pimienta.
Luego tomó pequeñas porciones de carne y colocó en el centro de cada una un cubo de queso Tybo. Cerró cuidadosamente las bombitas con las manos hasta cubrir completamente el queso y darles forma esférica.
Cuando todas estuvieron listas, las selló en una sartén con una pequeña cantidad de aceite caliente para dorarlas de manera pareja por todos sus lados. Esa primera cocción permitió formar una superficie crocante que luego terminó de cocinarse en el horno.
Las bombitas permanecieron alrededor de diez minutos en un horno moderado, tiempo suficiente para cocinar completamente la carne y fundir el queso del interior.
Mientras tanto, Lorena preparó el alioli mezclando la mayonesa con el ajo rallado, el jugo de limón, el perejil, sal y pimienta hasta conseguir una salsa suave y homogénea.
Finalmente sirvió las bombitas recién salidas del horno acompañadas por el alioli casero, resaltando el contraste entre el exterior crocante, el queso fundido y el sabor fresco de la salsa.
El consejo de Lorena para lograr un mejor resultado
Durante la preparación compartió uno de los secretos más importantes de la receta. "Para que el queso permanezca dentro de las bombitas, cerralas muy bien antes de cocinarlas", recomendó.
Ese detalle, explicó, evita que el queso se derrita hacia el exterior durante la cocción y permite mantener el característico corazón fundido que distingue a esta preparación. Además aconsejó no utilizar fuego demasiado fuerte durante el sellado, ya que una cocción muy agresiva puede romper la superficie de la carne antes de que el queso comience a fundirse.
La paleta vacuna, protagonista del plato principal
Después de la entrada llegó el momento del plato principal, una preparación tradicional de la cocina argentina que combina un corte económico con una cocción lenta capaz de transformar la carne en un plato sumamente tierno y jugoso.
Lorena eligió una Paleta Vacuna Rellena tipo funda con Papas Rústicas al Romero, una receta ideal para reuniones familiares por su rendimiento y por la posibilidad de prepararla con anticipación.
La cocinera explicó que la paleta vacuna suele ser uno de los cortes más convenientes por su relación entre precio y calidad. Mediante una cocción prolongada en horno logra una textura muy tierna y permite incorporar diferentes rellenos que aportan color y sabor.
Ingredientes para la paleta vacuna rellena
Para elaborar esta preparación se necesitan:
Una paleta vacuna tipo funda de entre 1,5 y 2 kilos. 200 gramos de queso Tybo cortado en bastones. Una zanahoria grande cortada en bastones. Un morrón rojo cortado en tiras. Dos dientes de ajo picados. Dos cucharadas de perejil picado. Dos cucharadas de mostaza. 100 mililitros de vino blanco. 200 mililitros de caldo de carne. Dos cucharadas de aceite. Sal y pimienta a gusto.
Como guarnición, preparó unas papas rústicas utilizando:
Un kilogramo de papas. Dos cucharadas de aceite. Una cucharadita de romero. Una cucharadita de pimentón dulce. Sal y pimienta.
El paso a paso para lograr una paleta tierna y jugosa
Con todos los ingredientes listos, Lorena comenzó condimentando la paleta vacuna tanto por dentro como por fuera con sal y pimienta. Luego untó el interior con dos cucharadas de mostaza, un ingrediente que aporta sabor y ayuda a mantener la humedad de la carne durante la cocción.
El siguiente paso fue incorporar el relleno. Distribuyó los bastones de queso Tybo junto con la zanahoria, las tiras de morrón rojo, el ajo picado y el perejil fresco. Una vez acomodados todos los ingredientes, cerró cuidadosamente la abertura de la paleta utilizando hilo de cocina —o palillos, como alternativa— para evitar que el relleno se desplazara durante la cocción.
Con la pieza completamente cerrada, la selló en una olla o sartén amplia con un poco de aceite caliente. Ese procedimiento permitió dorar la superficie y conservar los jugos en el interior. Luego trasladó la carne a una fuente para horno, incorporó el vino blanco y el caldo de carne, y comenzó la cocción lenta.
La preparación permaneció aproximadamente dos horas en horno moderado, a 180 grados, tiempo durante el cual Lorena recomendó regar periódicamente la carne con el jugo de cocción para mantenerla húmeda y potenciar el sabor del relleno.
Mientras la paleta avanzaba en el horno, llegó el turno de preparar la guarnición. Las papas fueron cortadas en gajos con cáscara para conservar su textura rústica y colocadas en una fuente con aceite, romero, pimentón dulce, sal y pimienta. Después fueron horneadas hasta alcanzar una superficie dorada y un interior cremoso.
Una vez terminada la cocción, Lorena retiró la paleta del horno y la dejó reposar durante algunos minutos antes de cortarla. Ese descanso permitió que los jugos se redistribuyeran dentro de la carne, evitando que se perdieran al momento del corte.
Finalmente, sirvió rodajas generosas de la paleta rellena acompañadas por las papas rústicas, una combinación que destacó por el contraste entre la suavidad de la carne, el queso fundido, los vegetales cocidos lentamente y el aroma del romero.
El secreto para una carne perfecta
Durante la explicación del plato principal, Lorena compartió otro consejo que consideró fundamental para lograr un buen resultado.
"Dejá reposar la paleta unos diez minutos antes de cortarla. Así conservará todos sus jugos y el relleno quedará firme", explicó.
Ese pequeño detalle, señaló, suele marcar la diferencia entre una carne seca y una preparación realmente jugosa. También recomendó no apresurar la cocción, ya que este tipo de cortes necesita tiempo para ablandarse y desarrollar todo su sabor.
La cocinera destacó además que la receta admite múltiples variantes, incorporando otros vegetales o quesos según las preferencias de cada familia, aunque remarcó que el queso Tybo aporta una textura ideal para este tipo de preparación porque se funde sin perder consistencia.
Un clásico argentino con una mirada renovada
Como broche de oro de la jornada gastronómica llegó el momento del postre. Lorena eligió reversionar uno de los grandes clásicos de la cocina argentina: el tradicional vigilante.
La propuesta consistió en combinar queso dorado a la plancha, dulce de batata, tostadas caramelizadas con miel y vainilla, maní garrapiñado y ralladura de naranja. El resultado fue un postre donde convivieron distintas temperaturas, aromas y texturas sin perder la esencia del tradicional queso y dulce.
La cocinera explicó que el objetivo fue modernizar una receta conocida por todos, aportando pequeños detalles que transforman completamente la experiencia sin dejar de lado los sabores de siempre.
Ingredientes para el Vigilante Argentino Reversionado
Para preparar el postre se necesitan:
200 gramos de queso Tybo o Mar del Plata. 200 gramos de dulce de batata. Cuatro rebanadas de pan de molde o pan francés. 50 gramos de manteca. Dos cucharadas de miel. Una cucharadita de esencia de vainilla. 100 gramos de maní garrapiñado. Ralladura de una naranja.
Con pocos ingredientes y una preparación rápida, el postre ofrece una alternativa diferente para cerrar una comida especial sin necesidad de recurrir a elaboraciones complejas.
Cómo preparar el postre
La elaboración comenzó untando las rebanadas de pan con manteca. Posteriormente, Lorena mezcló la miel con la esencia de vainilla y pinceló cuidadosamente cada tostada antes de llevarlas al horno.
El objetivo fue lograr una superficie dorada, crocante y ligeramente caramelizada, capaz de aportar textura al conjunto.
Mientras las tostadas terminaban de cocinarse, calentó una plancha y doró el queso durante 30 a 40 segundos de cada lado. Ese breve contacto con el calor permitió que la superficie adquiriera color sin que el queso perdiera completamente su estructura.
Luego cortó el dulce de batata en porciones y comenzó el armado del plato.
Primero colocó la tostada caramelizada, encima dispuso el queso recién dorado y, finalmente, agregó el dulce de batata.
La presentación concluyó con una lluvia de maní garrapiñado picado y ralladura de naranja, ingredientes que aportaron un delicado contraste entre el dulzor, el crocante y el perfume cítrico.
El último consejo de Lorena
Al presentar el postre, Lorena compartió otro tip destinado a quienes preparen la receta en casa. "Serví el queso recién dorado para disfrutar el contraste entre el queso tibio, el dulce de batata y la tostada crocante", recomendó.
Ese juego de temperaturas constituye uno de los aspectos más atractivos del plato y permite resignificar un clásico argentino conocido por varias generaciones.
Una cocina que rescata los sabores de siempre
Más allá de las recetas, la participación de Lorena Sánchez volvió a poner en valor el espíritu de La Cocina del Once, un espacio que desde hace años promueve la cocina casera, el uso de productos regionales y el intercambio de conocimientos culinarios entre cocineros y televidentes.
Las tres preparaciones compartidas durante la emisión tuvieron un hilo conductor: rescatar ingredientes accesibles, técnicas sencillas y recetas capaces de reunir a la familia alrededor de la mesa. En tiempos donde muchas veces predominan las comidas rápidas, la propuesta invitó a recuperar el tiempo de cocinar y compartir.
El menú también reflejó la identidad gastronómica entrerriana y argentina, con preparaciones donde la carne vacuna, el queso, los vegetales frescos y los postres tradicionales ocuparon un lugar central. Cada plato fue pensado para demostrar que no hace falta recurrir a ingredientes sofisticados para obtener resultados de calidad.
En ese sentido, Lorena Cocina Artesanal volvió a transmitir una filosofía que atraviesa todas sus elaboraciones: cocinar con productos nobles, respetar los tiempos de cada preparación y disfrutar del proceso tanto como del resultado final.
La nueva edición del ciclo volvió a confirmar que La Cocina del Once es mucho más que un programa de recetas. Es un espacio donde cada emisión propone nuevas ideas para cocinar, aprender y compartir, manteniendo viva una tradición culinaria que encuentra en los sabores caseros una forma de construir recuerdos y fortalecer los vínculos.
Con una entrada práctica, un plato principal rendidor y un postre que resignificó un clásico argentino, Lorena Sánchez dejó una propuesta completa para quienes buscan sorprender en casa con recetas accesibles, sabrosas y cargadas de identidad. Una vez más, la cocina demostró que detrás de cada preparación hay una historia, una reunión familiar y un motivo para celebrar alrededor de la mesa.