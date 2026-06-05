La Cocina del Once presentó un menú completo con pescado, curry de pollo y peras al vino

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once estuvo a cargo de Leonardo López que compartió una propuesta con marineras de pescado, curry de pollo y peras al vino tinto, ideal para disfrutar en familia.
Las recetas de La Cocina del Once volvieron a captar la atención de los televidentes con una nueva edición del tradicional espacio gastronómico de Elonce. Como ocurre habitualmente, el programa combinó cocina en vivo, consejos prácticos y preparaciones accesibles para quienes buscan nuevas ideas para compartir en familia.
En esta oportunidad, el cocinero Leonardo López presentó un menú completo de tres platos que incluyó una entrada de marineras con crema de limón y cilantro, un curry de pollo como plato principal y unas clásicas peras al vino tinto para el postre.
Durante la emisión, el chef explicó en detalle cada una de las recetas, desde la selección de los ingredientes hasta los tiempos de cocción y presentación.
La propuesta comenzó con una entrada de pescado rebozado, acompañada por una salsa fresca y aromática que aportó un toque distintivo al plato.
Marineras con crema de limón y cilantro
Para elaborar las marineras, Leonardo López utilizó filet de pesca, dos huevos, una taza de harina, leche, condimentos a gusto y aceite para fritura.
El primer paso consistió en cortar los filetes de pescado en porciones individuales. Luego fueron condimentados con sal, pimienta y especias a elección. Mientras tanto, preparó una mezcla para el rebozado batiendo los huevos junto con la harina e incorporando leche de manera gradual hasta obtener una preparación espesa, homogénea y sin grumos, similar a una masa para buñuelos.
Cada porción de pescado fue pasada por la mezcla hasta quedar completamente cubierta. Posteriormente, las piezas se cocinaron en abundante aceite caliente hasta lograr una superficie dorada y crocante en ambos lados. Una vez listas, fueron retiradas y colocadas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
Para la crema de limón y cilantro se utilizaron 100 mililitros de leche, 250 mililitros de aceite, el jugo de un limón, un diente de ajo, un puñado de cilantro fresco picado, sal y pimienta. Todos los ingredientes, excepto el aceite, fueron colocados en un vaso alto y procesados con mixer.
Durante el proceso se incorporó el aceite en forma de hilo para lograr una emulsión firme y cremosa. Finalmente se agregó el cilantro picado y se mezcló suavemente.
Las marineras fueron servidas recién hechas, acompañadas por la crema y decoradas con hojas frescas de cilantro y gajos de limón.
Curry de pollo con arroz blanco
Como plato principal, Leonardo López elaboró un curry de pollo acompañado por arroz blanco. La receta requirió 500 gramos de pollo cortado en cubos, una cebolla, un morrón rojo, dos dientes de ajo, una cucharada de jengibre rallado, dos cucharadas de curry en polvo, 400 mililitros de leche de coco, 200 mililitros de caldo de pollo, dos cucharadas de aceite, sal, pimienta, 300 gramos de arroz y cilantro fresco.
La preparación comenzó con la cocción del arroz en abundante agua con sal. Una vez cocido, fue escurrido y reservado.
Luego se cortaron la cebolla y el morrón en tiras finas y se picaron los dientes de ajo. En una sartén amplia se calentó el aceite y se sellaron los cubos de pollo hasta que quedaron dorados. Después fueron retirados momentáneamente de la cocción.
En la misma sartén se rehogaron la cebolla y el morrón hasta que estuvieron tiernos. Se incorporaron el ajo y el jengibre rallado, cocinándolos durante algunos minutos para potenciar sus aromas.
A continuación, se agregaron las dos cucharadas de curry en polvo y se mezcló cuidadosamente para que la especia liberara todo su perfume. El pollo volvió a la sartén y se añadieron la leche de coco y el caldo de pollo.
La preparación se cocinó a fuego medio hasta que el pollo quedó tierno y la salsa alcanzó una consistencia cremosa. Finalmente, se condimentó con sal y pimienta a gusto.
El plato fue servido acompañado por arroz blanco y terminado con cilantro fresco picado, aportando color y frescura.
Peras al vino tinto para el cierre
El menú concluyó con unas tradicionales peras al vino tinto. Para esta preparación se necesitaron dos peras firmes, 750 mililitros de vino tinto, 150 gramos de azúcar, una rama de canela, cáscara de naranja, dos clavos de olor y helado de vainilla o crema chantillí para acompañar.
Las peras fueron peladas conservando el cabito para una mejor presentación. En una cacerola se colocaron el vino, el azúcar, la canela, la cáscara de naranja y los clavos de olor. La mezcla se llevó a fuego medio hasta que el azúcar se disolvió completamente.
Luego se incorporaron las peras y se cocinaron a fuego suave. Durante la cocción fueron giradas periódicamente para que adquirieran un color uniforme y absorbieran los aromas de las especias.
Una vez tiernas, se retiraron del recipiente y el líquido continuó reduciéndose hasta transformarse en un almíbar más concentrado. Las frutas se dejaron enfriar dentro de esa preparación para intensificar su sabor y coloración.
Finalmente, las peras fueron servidas con el almíbar de vino y acompañadas por una bocha de helado de vainilla o crema chantillí. Así concluyó una nueva edición de La Cocina del Once, un espacio que sigue acercando recetas prácticas, ingredientes accesibles y propuestas gastronómicas para disfrutar en el hogar.