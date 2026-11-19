REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once ofreció tres recetas sin gluten ideales para compartir en familia. La cocinera Tamara Masmut enseñó a preparar waffles de chipá y piononos con rellenos dulces y salados, con ingredientes accesibles y procedimientos sencillos.
Las recetas sin gluten fueron protagonistas de una nueva edición de La Cocina del Once, el ciclo gastronómico de Elonce que presentó tres preparaciones para disfrutar en casa: waffles de chipá, pionono salado y pionono dulce con frutos rojos.
Con la conducción de Danisa Todoro, la cocinera Tamara Masmut, especialista en cocina sin gluten, explicó los ingredientes y procedimientos necesarios para conseguir masas suaves, esponjosas y con buena textura.
Durante el programa se destacó la importancia de utilizar productos certificados sin gluten, especialmente para evitar riesgos de contaminación cruzada en las preparaciones destinadas a personas con celiaquía.
Waffles de chipá sin gluten
Ingredientes: 250 gramos de fécula de mandioca, 250 gramos de queso rallado, 100 gramos de manteca, dos huevos, 130 mililitros de leche, sal y pimienta. Para acompañar, rellenos a elección.
Preparación: Colocar la fécula de mandioca y el queso rallado en un recipiente. Incorporar la manteca blanda, los huevos y la leche. Mezclar hasta obtener una masa homogénea y condimentar.
Calentar la waflera, colocar porciones de la preparación y cocinar hasta que los waffles estén dorados. Retirar y servir con los rellenos elegidos.
Pionono salado con atún
Ingredientes para la masa: seis huevos, 60 gramos de azúcar, 60 gramos de almidón de maíz y una cucharada de miel.
Para el relleno: 300 gramos de atún, 180 gramos de mayonesa, 250 gramos de queso crema, tres huevos duros, aceitunas, morrón asado y una cucharadita de mostaza.
Preparación: Batir los huevos con el azúcar y la miel hasta lograr una mezcla espumosa. Incorporar suavemente el almidón tamizado.
Extender sobre una placa con papel manteca y hornear a 180 °C durante aproximadamente 8 a 10 minutos. Retirar, dejar entibiar y desmoldar.
Mezclar el atún con la mayonesa, el queso crema y la mostaza. Distribuir sobre el pionono y agregar los huevos picados, aceitunas y morrón. Enrollar y refrigerar antes de servir.
Pionono dulce con frutos rojos
Ingredientes: una masa de pionono preparada con la receta anterior, queso crema, crema de leche, ralladura de limón y esencia de vainilla. Las cantidades del relleno se ajustan a gusto.
Para el coulis: 250 gramos de frutos rojos, 70 gramos de azúcar y unas gotas de limón.
Preparación: Batir la crema de leche e incorporar el queso crema, la ralladura y la vainilla hasta obtener una mezcla uniforme.
Para el coulis, cocinar los frutos rojos con el azúcar y el limón hasta formar una salsa. Dejar enfriar.
Finalmente, distribuir la crema sobre el pionono, agregar parte del coulis y enrollar cuidadosamente. Refrigerar y decorar con la salsa restante antes de servir.