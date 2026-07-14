La Cocina del Once presentó recetas dulces y saladas para el mate y recibió la visita de Uriel Lozano

REDACCIÓN ELONCE
Una nueva edición de La Cocina del Once tuvo como protagonistas dos propuestas dulces y una salada para compartir el mate. El cantante Uriel Lozano se sumó a la cocina, habló de su pasión por cocinar y acompañó las preparaciones del chef Sebastián Celecias.
La Cocina del Once volvió a combinar gastronomía, entretenimiento y buena música en una nueva emisión de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecias, el programa ofreció tres recetas ideales para acompañar el mate: una clásica Torta Rogel, un Hojaldre de Manzana con Mermelada de Frutos Rojos y unos sabrosos Scones de Queso.
La jornada también contó con la presencia especial del reconocido cantante Uriel Lozano, quien sorprendió al público al ponerse el delantal y participar de las preparaciones.
Como sucede en cada edición, el ciclo volvió a apostar por recetas accesibles, con ingredientes fáciles de conseguir y explicaciones paso a paso para que los televidentes puedan replicarlas en sus hogares.
Durante todo el programa, Celecias compartió técnicas, consejos y recomendaciones para lograr preparaciones exitosas, tanto para quienes tienen experiencia en la cocina como para quienes recién comienzan a incursionar en la repostería y la panificación casera.
Tres propuestas para disfrutar en la merienda
El menú estuvo especialmente pensado para la hora del mate, con dos elaboraciones dulces y una alternativa salada que completaron una propuesta variada para reuniones familiares o encuentros entre amigos.
La estrella de la jornada fue la tradicional Torta Rogel, elaborada con finas capas de masa horneada, abundante dulce de leche y un clásico merengue italiano. Para la masa se utilizaron 500 gramos de harina 0000, una cucharadita de sal, 100 gramos de manteca pomada, cinco yemas, 130 centímetros cúbicos de agua fría y 10 centímetros cúbicos de alcohol.
La preparación comenzó mezclando la harina con la sal y la manteca hasta formar un arenado, incorporando luego las yemas, el agua y el alcohol para unir la masa sin amasar. Tras una hora de frío, se dividió en discos finos que fueron horneados durante ocho minutos.
El armado se realizó alternando capas con una mezcla de 400 gramos de dulce de leche repostero y 400 gramos de dulce de leche tradicional.
Finalmente, el chef preparó un merengue italiano con las cinco claras reservadas, 320 gramos de azúcar y 280 centímetros cúbicos de agua. El almíbar se cocinó hasta los 118 grados y se incorporó lentamente a las claras batidas para obtener un merengue brillante, que sirvió para cubrir la torta y formar los clásicos picos.
Hojaldre de manzana, simple y delicioso
Otra de las recetas presentadas fue el Hojaldre de Manzana con Mermelada de Frutos Rojos, una propuesta práctica para quienes buscan un postre rápido o una opción diferente para la merienda.
Los ingredientes fueron una manzana, masa de hojaldre, mermelada de frutos rojos, azúcar y canela. La preparación comenzó con el horno precalentado a 180 grados. Luego se peló y cortó la manzana en rodajas, que fueron pasadas por una mezcla de azúcar y canela.
Posteriormente, las rodajas se colocaron sobre cuadrados de masa de hojaldre, se les dio la forma deseada y se cocinaron durante unos 18 minutos hasta obtener un dorado parejo. Antes de servir, el chef recomendó espolvorear azúcar impalpable para realzar la presentación.
Una opción salada para acompañar el mate
La propuesta salada estuvo representada por unos Scones de Queso, ideales para compartir durante una merienda o como acompañamiento de distintas infusiones.
Para prepararlos, Celecias utilizó 250 gramos de harina 0000, 10 gramos de polvo para hornear, cinco gramos de sal, 50 gramos de manteca fría, 125 gramos de queso parmesano rallado, un huevo y 150 gramos de crema de leche. Primero mezcló los ingredientes secos, incorporó la manteca hasta formar un arenado y luego añadió el queso.
Finalmente agregó el huevo y la crema de leche para unir la masa sin amasarla. Después formó un cuadrado de aproximadamente dos centímetros de espesor, lo dividió en triángulos y los llevó al horno a 180 grados durante unos 20 minutos, hasta lograr scones dorados por fuera y tiernos por dentro.
Uriel Lozano se sumó a la cocina
Uno de los momentos más destacados del programa fue la participación del cantante Uriel Lozano, quien dejó por un rato los escenarios para compartir la cocina junto a Danisa Todoro y Sebastián Celecias.
El reconocido artista se mostró distendido durante toda la emisión, colaboró en distintas etapas de las recetas y compartió anécdotas sobre su relación con la gastronomía.
Durante la charla con la conductora confesó que cocinar es una de sus actividades preferidas cuando dispone de tiempo libre. "Me gusta mucho cocinar", afirmó, y explicó que estar entre ollas y utensilios "es como un cable a tierra", una actividad que le permite relajarse y disfrutar de momentos cotidianos fuera de los escenarios.
Un clásico de la pantalla de Elonce
Con cada emisión, La Cocina del Once continúa consolidándose como uno de los espacios tradicionales de la pantalla de Elonce, donde la gastronomía se combina con entrevistas, música e invitados especiales.
La propuesta mantiene el objetivo de acercar recetas prácticas y accesibles para toda la familia, mostrando distintas técnicas culinarias y alternativas para compartir alrededor de la mesa.
En esta oportunidad, la presencia de Uriel Lozano aportó un clima distendido y permitió conocer una faceta poco habitual del cantante, quien se animó a cocinar mientras acompañó al chef Sebastián Celecias en una edición dedicada especialmente a los sabores que mejor acompañan una ronda de mate.