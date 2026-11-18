REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas ideales para compartir: empanadas estilo árabe, entrecot a la barbacoa con papas rústicas y pionono multicolor con frutas. La cocinera Lorena Sánchez explicó los ingredientes y el paso a paso de cada preparación.
La Cocina del Once preparó empanadas árabes, entrecot a la barbacoa y un pionono con frutas en una nueva edición dedicada a los sabores caseros y las comidas abundantes. La cocinera Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, presentó un menú completo para cuatro personas, con una entrada tradicional, un plato principal a base de carne y un postre fresco.
El programa, conducido por Danisa Todoro, contó con el acompañamiento de Carnicerías Vital, proveedor oficial de las carnes utilizadas. Durante la emisión se compartieron técnicas de cocción, recomendaciones para conservar los ingredientes y alternativas para combinar sabores dulces, salados y agridulces.
La propuesta formó parte del Mes de las juntadas, una iniciativa que buscó recuperar preparaciones familiares y promover encuentros alrededor de la mesa. Las tres recetas fueron pensadas para elaborarse con ingredientes accesibles y procedimientos sencillos.
Empanadas estilo árabe: una entrada con carne y limón
La primera preparación consistió en 12 empanadas estilo árabe, elaboradas con carne picada, cebolla, morrón rojo y jugo de limón. A diferencia de otras versiones, Lorena propuso cocinar previamente el relleno para asegurar una preparación jugosa y bien cocida.
Ingredientes para 12 empanadas
- 12 tapas de empanadas.
- 400 gramos de carne picada de Carnicerías Vital.
- 1 cebolla mediana y medio morrón rojo grande.
- Jugo de 2 limones y 2 cucharadas de aceite.
- Media cucharadita de ají molido y un cuarto de cucharadita de comino.
- Sal a gusto.
Cómo preparar las empanadas árabes
Primero, se mezcló la carne picada con el jugo de los limones y se dejó marinar durante dos horas en la heladera, dentro de un recipiente tapado. Mientras tanto, se picó la cebolla y se cortó el morrón en pequeños cubos.
Luego, se calentó el aceite en una sartén y se rehogaron las verduras hasta que quedaron tiernas. Se incorporó la carne marinada, previamente escurrida si tenía demasiado líquido, y se condimentó con sal, ají molido y comino. La mezcla se cocinó hasta que la carne estuvo completamente cocida.
Una vez frío el relleno, se distribuyó sobre las tapas y se cerraron las empanadas en forma triangular, dejando una pequeña abertura central. Finalmente, se colocaron en una placa aceitada y se hornearon a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta dorarse.
El consejo de Lorena: utilizar el relleno frío para evitar que las tapas pierdan su forma. Además, recordó que el limón aporta sabor, pero no reemplaza la cocción de la carne.
Entrecot a la barbacoa con papas rústicas
El plato principal combinó entrecot vacuno al horno con salsa barbacoa casera, papas rústicas crocantes y una ensalada fresca de zanahoria, choclo y hojas verdes.
Ingredientes para cuatro personas
Para la carne:
- 1 kilo de entrecot de Carnicerías Vital.
- 2 cebollas medianas.
- 100 mililitros de vino tinto.
- Salsa barbacoa casera, aceite y sal a gusto.
Para la barbacoa:
- 400 gramos de puré de tomate.
- 40 gramos de azúcar negra.
- 40 mililitros de vinagre.
- 1 cucharadita de pimentón ahumado.
- Ají picante, sal y unas gotas de humo líquido.
- 1 cucharadita rasa de fécula de maíz y 2 cucharadas de agua fría.[|17|]
Para la guarnición:
- 1 kilo de papas.
- Aceite o grasa para freír y sal entrefina.
- 2 zanahorias medianas.
- 1 lata de choclo.
- 1 planta o atado grande de hojas verdes.
Preparación de la salsa barbacoa casera
Para comenzar, se colocaron en una cacerola el puré de tomate, el azúcar negra, el vinagre, el pimentón, el ají picante y la sal. La mezcla se cocinó a fuego suave durante 10 a 15 minutos, revolviendo para integrar los sabores.
Después, se incorporaron unas gotas de humo líquido. Por separado, se disolvió la fécula de maíz en agua fría y se agregó a la preparación caliente. La salsa se cocinó durante uno o dos minutos adicionales, hasta espesar ligeramente.
Cómo cocinar el entrecot al horno
Con el horno precalentado a 200 °C, se cortaron las cebollas en pluma y se distribuyeron sobre una fuente ligeramente aceitada. Encima se acomodaron las tiras de entrecot, previamente saladas, procurando que quedaran en una sola capa.
El vino tinto se incorporó por los bordes y la barbacoa se distribuyó sobre la carne, sin cubrirla completamente con líquido. La preparación se llevó al horno durante 20 a 30 minutos, según el grosor de las piezas, revisando la cocción a mitad del proceso.
Una vez que la carne estuvo cocida y las cebollas tiernas, se retiró la fuente y se dejó reposar durante unos minutos antes de servir.
Papas rústicas y ensalada fresca
Para las papas, se lavaron los tubérculos y se cortaron en gajos parejos. Luego recibieron un hervor de cinco a ocho minutos en agua con sal, hasta ablandarse ligeramente sin desarmarse.
Después de escurrirlas y secarlas cuidadosamente, se frieron por tandas en aceite o grasa caliente hasta alcanzar un dorado uniforme. Se retiraron, se dejaron escurrir y se ajustó la sal.
La ensalada se preparó con zanahorias ralladas, choclo escurrido y hojas verdes lavadas y secas. Se presentaron las hojas como base y se distribuyeron las verduras por encima, aportando frescura al plato principal.
Pionono multicolor con chantillí y frutas
Para cerrar el menú, Lorena elaboró un pionono multicolor relleno con crema chantillí, frutillas, kiwi y duraznos, presentado en ocho rodajas individuales.
Ingredientes para el postre
- 1 pionono dulce grande.
- 400 gramos de crema chantillí lista para usar.
- 250 gramos de frutillas.
- 2 kiwis.
- 1 lata chica de duraznos en almíbar.
- 8 pinches decorativos.
- Film para envolver.[|21|]
Paso a paso del pionono con frutas
Primero, se lavaron las frutillas, se retiraron los cabitos y se secaron cuidadosamente. También se pelaron los kiwis y se escurrieron los duraznos. Una parte de las frutas se reservó para decorar y el resto se cortó en pequeños trozos.
Sobre una superficie cubierta con film se extendió el pionono y se untó con aproximadamente dos tercios de la chantillí, dejando libre un pequeño borde. Luego se distribuyeron las frutas y se enrolló suavemente con ayuda del film.
El arrollado se envolvió y se colocó en la heladera, con la unión hacia abajo, durante un mínimo de dos horas, aunque se recomendó dejarlo entre tres y cuatro para obtener mayor firmeza.
Finalmente, se retiró el film, se cubrió con la crema restante y se cortó en ocho rodajas con un cuchillo de serrucho fino. Cada porción se decoró con chantillí, frutas y un pinche.
El consejo de Lorena: secar y escurrir muy bien las frutas para evitar que el pionono se humedezca demasiado. También recomendó preparar el postre el mismo día y mantenerlo refrigerado hasta servir.
Con estas tres propuestas, La Cocina del Once completó una edición dedicada a recuperar los sabores familiares, con preparaciones para compartir y consejos prácticos para llevar a la cocina cotidiana.