La Cocina del Once: paso a paso para preparar ñoquis a la romana, pirok de carne y budín de limón

REDACCIÓN ELONCE
El chef Leonardo López compartió un menú completo con preparaciones sencillas. Durante el programa explicó los ingredientes, el paso a paso y brindó consejos para obtener los mejores resultados en casa.
La Cocina del Once volvió a reunir a los amantes de la gastronomía con una nueva edición del tradicional ciclo de Elonce. En esta oportunidad, el chef Leonardo López presentó un menú completo ideal para el fin de semana, compuesto por ñoquis a la romana, pirok de carne y budín de limón, tres recetas que combinaron sabores tradicionales, técnicas simples e ingredientes fáciles de conseguir.
Como es habitual, el programa ofreció cocina en vivo y recomendaciones prácticas para que los televidentes pudieran seguir cada preparación desde el inicio hasta el emplatado. Durante toda la emisión, el cocinero explicó cada procedimiento y compartió sugerencias para facilitar la elaboración en el hogar.
La propuesta estuvo orientada a quienes buscan alternativas caseras para compartir en familia, con un menú que incluyó un plato principal, una opción de masa rellena y un postre clásico con un toque cítrico.
Ñoquis a la romana y pirok de carne
Para los ñoquis a la romana, Leonardo López utilizó 350 ml de leche, 125 gramos de sémola fina, una yema, 40 gramos de manteca, 40 gramos de queso rallado más otros 30 gramos para gratinar, sal, pimienta y nuez moscada.
El primer paso consistió en hervir la leche junto con los condimentos y la manteca. Luego incorporó la sémola en forma de lluvia y cocinó la preparación hasta obtener una textura espesa.
Después añadió la yema y el queso rallado, estiró la masa con un espesor aproximado de un centímetro y medio, la dejó enfriar, cortó discos y los acomodó en una fuente. Finalmente agregó un poco de aceite, más queso rallado y llevó la preparación al horno hasta lograr un gratinado dorado.
La segunda receta fue un pirok de carne. La masa se preparó con 500 gramos de harina, 15 gramos de levadura fresca, 100 ml de leche tibia, 100 ml de agua, 40 gramos de manteca, un huevo, una cucharadita de azúcar y 12 gramos de sal.
Para el relleno utilizó 250 gramos de carne picada, dos o tres cebollas, sal y pimienta blanca. Tras elaborar la masa y dejarla leudar, cocinó el relleno, lo dejó enfriar, estiró la masa, colocó el relleno, cerró las piezas y las cocinó al horno a 180 grados durante 20 a 25 minutos, aunque también indicó que pueden freírse.
Un budín de limón para completar el menú
El cierre dulce estuvo a cargo de un budín de limón, elaborado con 200 gramos de harina, 10 gramos de polvo para hornear, 150 gramos de azúcar, dos huevos, 100 ml de aceite, 100 ml de leche, ralladura de naranja y limón, el jugo de un limón, una cucharadita de esencia de vainilla y glaseado.
La preparación comenzó batiendo los huevos con el azúcar. Luego incorporó el aceite, la leche, el jugo de limón y la vainilla. Después agregó los ingredientes secos, mezcló hasta integrar y llevó la preparación al horno a 170 grados durante aproximadamente 35 minutos. Como toque final, recomendó cubrir el budín con un glaseado elaborado con azúcar impalpable y jugo de limón para potenciar el sabor cítrico.
Con este menú, La Cocina del Once volvió a ofrecer recetas prácticas y rendidoras, pensadas para que cualquier persona pueda disfrutarlas y prepararlas en casa.