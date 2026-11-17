REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras de la mano del chef Leonardo López. El menú incluyó una entrada con acelga, pollo braseado acompañado de papas a la provenzal y un postre de coco con dulce de leche. Los ingredientes y el paso a paso de cada preparación.
La Cocina del Once presentó este martes una nueva edición con tres recetas caseras elaboradas por el chef Leonardo López. Durante el programa gastronómico de Elonce, el cocinero preparó una torre de acelga como entrada, pollo braseado con papas de doble cocción a la provenzal como plato principal y un postre de coco y dulce de leche.
Las propuestas combinaron ingredientes accesibles con distintas técnicas culinarias. A lo largo de la emisión, López compartió recomendaciones para aprovechar los productos y conseguir preparaciones con diferentes sabores y texturas.
El menú estuvo pensado para compartir en familia e incluyó opciones saladas y dulces. A continuación, se detallan los ingredientes utilizados y una guía de elaboración para reproducir las recetas en casa.
Torre de acelga: una entrada para cuatro personas
RENDIMIENTO: 4 PORCIONES
Ingredientes:
- ½ atado de acelga.
- 200 gramos de harina.
- 2 huevos.
- 100 ml de leche.
- Tomate, cantidad necesaria.
- 100 gramos de queso feta.
- 100 gramos de jamón cocido.
- Mayonesa o alioli.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- 2 huevos cocidos.
Procedimiento:
- Lavar la acelga, cocinarla brevemente, escurrirla y picarla.
- Mezclar la harina, los huevos y la leche hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar la acelga y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Cocinar porciones de la mezcla en una sartén ligeramente aceitada, formando discos similares a panqueques gruesos.
- Cortar el tomate y los huevos cocidos en rodajas.
- Armar la torre intercalando los discos de acelga con jamón cocido, queso feta, tomate, huevo y mayonesa o alioli.
- Repetir las capas hasta completar la preparación y servir.
Pollo braseado con papas de doble cocción a la provenzal
RENDIMIENTO: 4 PORCIONES
Para el plato principal, López eligió el braseado, una técnica que combina el dorado inicial de la carne con una cocción lenta en líquido. Como acompañamiento, propuso papas hervidas y posteriormente fritas.
Ingredientes para el pollo:
- 2 cuartos traseros de pollo.
- 1 cebolla grande.
- 1 zanahoria.
- ½ morrón.
- 2 dientes de ajo.
- 150 ml de vino blanco.
- Caldo de pollo, cantidad necesaria.
- Aceite, sal y pimienta.
Ingredientes para las papas:
- 500 gramos de papas.
- 2 dientes de ajo picados.
- 3 cucharadas de perejil fresco picado.
- Aceite para freír.
- Sal.
Procedimiento:
- Salpimentar el pollo y dorarlo en una olla con aceite caliente. Retirar y reservar.
- Cortar la cebolla, la zanahoria y el morrón. Rehogarlos en el mismo recipiente junto con el ajo.
- Incorporar el vino blanco y cocinar unos minutos para reducirlo.
- Volver a colocar el pollo y agregar caldo hasta cubrir parcialmente las piezas.
- Tapar y cocinar a fuego bajo hasta que la carne esté tierna y completamente cocida.
- Para la guarnición, pelar y cortar las papas. Hervirlas en agua con sal hasta que estén apenas tiernas.
- Escurrirlas, dejarlas enfriar y freírlas en aceite caliente hasta que queden doradas.
- Mezclar con ajo y perejil picados, salar y servir junto al pollo braseado.
Postre de coco y dulce de leche para ocho porciones
RENDIMIENTO: 8 PORCIONES · MOLDE: 20 × 20 CM
La propuesta dulce combinó coco rallado con dulce de leche, dos ingredientes habituales de la repostería argentina.
Ingredientes:
- Dulce de leche, cantidad necesaria.
- 50 gramos de coco rallado.
- 150 gramos de azúcar.
- 2 huevos.
- 100 ml de aceite.
- 150 gramos de harina leudante.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Procedimiento:
- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Incorporar el aceite y la esencia de vainilla.
- Agregar la harina leudante y mezclar hasta obtener una masa uniforme.
- Volcar la preparación en un molde de 20 × 20 centímetros previamente aceitado.
- Distribuir el dulce de leche sobre la superficie y terminar con el coco rallado.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 25 a 35 minutos, hasta que la masa esté cocida.
- Dejar enfriar, cortar en ocho porciones y servir.
De esta manera, La Cocina del Once ofreció un menú completo con una entrada de verduras, un plato principal de cocción prolongada y una alternativa dulce para finalizar la comida.