Vídeo: enfermeras protegieron a bebés durante el terremoto de Myanmar

Al menos 1.644 personas han muerto y más de 3.400 han resultado heridas tras un potente terremoto de magnitud 7,7 que azotó el centro de Myanmar el viernes. Los temblores se sintieron en varios países vecinos, como Tailandia, China, India, Vietnam y Bangladesh. En medio de la devastación, las imágenes de las cámaras de seguridad de un hospital de Yunnan, China, muestran a dos enfermeras de maternidad arriesgando sus vidas para proteger a los recién nacidos mientras el terremoto sacudía violentamente las instalaciones.

El video, ampliamente compartido en redes sociales, muestra una sala llena de cunas con bebés cuando comenzaron los temblores. La violenta sacudida hizo que las camas rodaran sin control por la habitación. Una enfermera, sentada en el suelo con un bebé en brazos, agarró instintivamente un moisés para evitar que saliera volando. La segunda enfermera, que estaba cerca, se movió rápidamente para estabilizar dos cunas que se balanceaban por el impacto.

