Vuelo turístico terminó en tragedia: cuál sería la causa de la caída del helicóptero

Por qué cayó el helicóptero turístico en Nueva York. Este jueves, un trágico accidente de helicóptero en el río Hudson, en Nueva York, cobró la vida de cinco miembros de una familia española, incluyendo a un matrimonio y sus tres hijos pequeños, así como al piloto de la aeronave. Según Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter, la empresa operadora del helicóptero, una de las posibles causas del siniestro sería la falta de combustible.

Según reveló en una entrevista con el diario británico The Telegraph, “el piloto llamó para avisar que estaba aterrizando y que necesitaba combustible”. Sin embargo, el directivo no descartó otras hipótesis, como un posible impacto con un ave o un fallo en las palas del rotor principal.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando las causas exactas del accidente. Mientras tanto, imágenes difundidas por medios locales muestran cómo las aspas del helicóptero se desprendieron durante el vuelo, pocos segundos antes de que la aeronave cayera al agua. Esta anomalía es uno de los puntos más llamativos de la investigación, pues las imágenes evidencian una posible falla técnica o una colisión que habría alterado el funcionamiento del helicóptero.

Tragedia en Nueva York. La Nación

Roth, quien lleva más de 30 años en el sector, explicó al New York Post que, tras revisar los videos disponibles, pudo observar que “las hélices del rotor principal no estaban en el helicóptero”, algo que, según él, nunca había visto en toda su carrera. “Lo único que podría suponer, pero no tengo ni idea, es que hubo un impacto con un ave o que las palas del rotor principal fallaron. No lo sé”, lamentó el ejecutivo. Esta declaración resalta la complejidad del accidente y la incertidumbre sobre la causa principal del mismo.

Posibles hipótesis sobre el accidente y testimonios de testigos

Aparte de las teorías que involucran una posible colisión aviar o un fallo mecánico, también se mencionó la hipótesis de un agotamiento de combustible. El piloto había alertado previamente sobre la necesidad de repostar, lo que hace suponer que el helicóptero podría haber quedado sin combustible en pleno vuelo. Sin embargo, esta hipótesis no explica por completo la pérdida de las partes principales de la aeronave mientras aún estaba en el aire.

El accidente ocurrió tras 15 minutos de vuelo, durante los cuales el helicóptero Bell 206 recorrió aproximadamente seis kilómetros. Testigos presenciales relataron al New York Post que todo ocurrió en cuestión de segundos. Roth también relató al Wall Street Journal que comenzó a recibir numerosos mensajes antes del siniestro, y que uno de sus pilotos le informó que había visto el helicóptero accidentado “al revés” antes de su caída. Este dato es clave para entender la secuencia de eventos que condujo al desastre, lo que sugiere que algo ocurrió de manera muy repentina y descontrolada.