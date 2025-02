Otra accidente aéreo en Estados Unidos: avión cayó cerca de un centro comercial

Un trágico accidente aéreo ocurrido en el noreste de Filadelfia ha dejado una escena de devastación, con varias casas incendiadas y múltiples personas heridas. Según informó CBS News, una avioneta se estrelló cerca de Roosevelt Boulevard y Cottman Avenue, provocando una explosión que afectó gravemente a la comunidad. Las autoridades confirmaron que dos personas viajaban a bordo de la aeronave en el momento del impacto, aunque aún no se ha especificado su estado de salud. Los reportes iniciales indican que además de los ocupantes de la avioneta, varias personas en tierra también resultaron heridas.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar para controlar el incendio y atender a los afectados, aunque hasta el momento no se han proporcionado cifras oficiales sobre el número de heridos ni detalles sobre la gravedad de sus lesiones. Testigos en la zona describieron escenas caóticas tras el impacto, con residentes tratando de escapar mientras el fuego se propagaba rápidamente. Algunos mencionaron haber sentido una fuerte sacudida seguida de una explosión, y vieron una espesa columna de humo que cubrió el área. Varias personas fueron vistas recibiendo atención médica en el lugar, mientras los equipos de emergencia trabajaban para evaluar la situación.

El impacto de la avioneta causó un incendio que afectó a varias viviendas cercanas. Las llamas, originadas por la explosión, destruyeron parte de las estructuras en la zona de Cottman Avenue y Roosevelt Boulevard, generando una alarma generalizada entre los residentes. Equipos de bomberos están trabajando intensamente para sofocar el fuego y evitar que se propague a otras propiedades. Aunque no se ha confirmado el número exacto de casas afectadas, imágenes del lugar muestran daños considerables en las viviendas cercanas al sitio del impacto. Por precaución, los residentes de la zona han sido evacuados mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños.

Testigos informaron haber escuchado un fuerte estruendo seguido de una nube de humo y fuego. La policía ha cerrado la zona para evitar mayores riesgos y permitir que los servicios de emergencia trabajen sin interrupciones. En cuanto a la causa del accidente, aún no se ha determinado qué lo originó. Las autoridades locales e investigadores de aviación están trabajando para esclarecer las circunstancias que llevaron al impacto en esta área densamente poblada de Filadelfia. No se han proporcionado detalles sobre fallos mecánicos, condiciones climáticas o posibles errores humanos que hayan podido contribuir al siniestro.

Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado la investigación del accidente. Se espera que en los próximos días se dé a conocer un informe preliminar sobre las posibles causas del incidente.

En respuesta a la crisis, los equipos de emergencia de Filadelfia han desplegado un operativo masivo, con bomberos, paramédicos y policías trabajando para controlar la situación. Las autoridades han instado a la población a evitar la zona de Roosevelt Boulevard y Cottman Avenue para facilitar las labores de rescate y minimizar riesgos adicionales. Además de combatir el incendio, los equipos están evaluando la estabilidad de las estructuras afectadas y buscando posibles víctimas atrapadas entre los escombros.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha anunciado que el estado pondrá a disposición todos los recursos necesarios para apoyar la respuesta al desastre. El accidente ocurrió a menos de 5 kilómetros del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia, que es utilizado principalmente para vuelos privados y de negocios. Datos de vuelo indican que la aeronave despegó del aeropuerto a las 18:06, pero desapareció del radar 30 segundos después, tras alcanzar una altitud de 1.600 pies (487 metros).

Imágenes de la Oficina de Manejo de Emergencias de Filadelfia mostraron una espesa columna de humo cerca del Roosevelt Mall, mientras equipos de rescate bloqueaban el tráfico y numerosos curiosos se congregaban en el lugar. (Con información de Infobae)

