La salud del Papa Francisco: periodista aclaró desde el Vaticano los rumores sobre un Cónclave

El periodista argentino José Luis Dell´Alí, que se encuentra en Italia y está acreditado en el Vaticano, dialogó con el programa “GPS” que se emite por Elonce, por el streaming de Elonce y Elonce Radio en la FM 98.7.

Según contó el periodista, “el estado de salud del Santo Padre ha permanecido estacionario en estas últimas 24 horas y no registró episodios de insuficiencia respiratoria, lo que es una buena noticia”, dijo el periodista a Elonce.

El Papa se levanta

“Hoy comenzó con la fisioterapia respiratoria y también motora, porque recordemos que es un hombre de 88 años y hace ya más de 15 días que está internado. Si bien, se levanta y en el día de hoy también estuvo levantado en el sillón, pero es un marco complejo”, aclaró José Luis Dell´Alí.

“El pronóstico todavía sigue siendo confidencial, es decir, todavía no está fuera de peligro”, resumió y sostuvo que “pudo participar de la misa de cenizas, porque hoy comienza la Cuaresma, una fecha muy importante para la Iglesia Católica y que normalmente, tiene la presencia del Santo Padre”, dijo José Luis Dell´Alí.

Apoyo en la Plaza San Pedro

“En los últimos días llamó por teléfono al padre Gabriel Romanel, el párroco de la parroquia Sagrada Familia de Gaza y está muy preocupado por lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Por la tarde alternó un poco de descanso y algunas actividades laborativas”, contó José Luis Dell´Alí.

“En este momento como toda la semana pasada, se celebrando en la plaza San Pedro, un Rosario que tiene la presencia de muchos Cardenales, obispos, personal que trabaja en el Vaticano y muchos fieles que están en Roma, un poco por el Jubileo y un poco también, para conocer la situación del Papa”, explicó el periodista a Elonce.

Supuesto cónclave

Consultado sobre los rumores de las preparaciones de un supuesto cónclave para elegir nuevo Papa el periodista afirmó: “están llegando cardenales, periodistas y mucha gente que ya tenía reservado su viaje a Roma por el Jubileo, pero que dado el caso que estamos viviendo en este momento de Francisco, es normal también que se está empezando hablar de un PreCónclave”, sostuvo y resaltó que “no se puede hablar de un cónclave mientras exista un Papa vivo o al menos, un Papa que está reinando, porque Francisco sigue gobernando desde el hospital, ha nombrado obispos, ha hecho Santos, la semana pasada también ha firmado decretos, todavía sigue trabajando, es decir, continúa gobernando la Iglesia Católica”, resumió.

Decisión personal

“Pasaron más de dos semanas y no hay imágenes, ni siquiera fotografías del Papa internado, esto obviamente es una decisión personal, no creo que sea una decisión del Vaticano, todo está supeditado a cómo se vayan desenvolviendo su salud”, dijo y agregó que “en este momento no se puede pensar ni en un cónclave ni tampoco en un regreso eh dentro de muy poco al Vaticano”, resaltó el periodista.

Finalmente, consideró que “en el caso del Papa Francisco, con 88 años y toda una historia clínica sobre los pulmones, hizo que rápidamente lo internaran”, sostuvo.