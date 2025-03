Darán de alta este domingo al papa Francisco tras 37 días internado en Roma

Tras 37 días de internación en el Policlínico Gemelli de Roma debido a una infección respiratoria, el Papa Francisco, de 88 años, recibirá el alta médica, que será efectiva el domingo 23 de marzo.

De acuerdo con fuentes de La Nación, el pontífice regresará a su residencia en la Casa Santa Marta, dentro del Vaticano, tal como lo anunció este sábado el doctor Sergio Alfieri, jefe del equipo médico que lo atendió en el hospital.

Tras esta noticia, el Papa expresó su alegría por las oraciones y el apoyo recibido en un mensaje leído la mañana de este sábado, dirigido a los peregrinos de la archidiócesis de Nápoles y otras diócesis italianas que se encontraban en la Basílica de San Pedro con motivo del Jubileo.

"En estos últimos días, he sentido el apoyo de vuestra cercanía, especialmente a través de las oraciones con las que me han acompañado. Por eso, aunque no pueda estar físicamente entre ustedes, expreso mi gran alegría al saber que están unidos a mí y entre ustedes como Iglesia en el Señor Jesús", afirmó el Papa.

Finalmente, el Santo Padre saludó a los presentes recordando que "la unidad que los reúne como comunidad en torno a sus pastores y al Obispo de Roma" se refleja en esta peregrinación jubilar, así como en "el compromiso de acoger la invitación de Jesús a entrar 'por la puerta estrecha' (Mt 7,13)". "El amor es así: nos une y nos hace crecer juntos. Por eso, a pesar de los caminos diferentes, lo que los ha traído aquí, a la tumba de Pedro, los hará salir más fuertes en la fe y más unidos en la caridad". (Con información de La Nación y Noticias Argentinas)