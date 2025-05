Comenzó el Cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco

Los cardenales que elegirán al sucesor del papa Francisco se reunieron para marchar en procesión hasta la Capilla Sixtina e iniciar el cónclave este miércoles.

Abierto y sin claros favoritos, los 133 “príncipes de la Iglesia” hicieron una oración en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico antes de emprender el camino de unos 500 metros hasta la majestuosa sala decorada con los frescos de Miguel Ángel, donde se desarrolla uno de los acontecimientos más secretos y misteriosos del mundo.

La feligresía mientras tiene la mirada fija en la pequeña chimenea que emitirá en forma de humo el resultado de los escrutinios. En la plaza San Pedro, turistas y fieles toman fotografías del pequeño tubo de cobre, casi indistinguible.

“Prometo, me obligo y juro”, dicen, luego ponen la mano sobre el Evangelio y continúan: “Que Dios me ayude a mí y estos santos Evangelios que toco con mi mano”. El primer cardenal en prestar juramento fue Pietro Parolin.

And with that, the Cardinals process into the Sistine Chapel for the first vote of the conclave. pic.twitter.com/6LdxXqMLDb