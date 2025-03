Una avioneta con cinco personas a bordo se estrelló en Estados Unidos

Una avioneta con cinco personas a bordo se estrelló y se prendió fuego el domingo en el estacionamiento de una comunidad para jubilados cercana a un pequeño aeropuerto en Pensilvania, Estados Unidos. El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, a poca distancia al sur del Aeropuerto de Lancaster, en el condado de Manheim.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, todas las personas que viajaban en el Beechcraft Bonanza de un solo motor sobrevivieron al accidente, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud. El jefe de policía local, Duane Fisher, ofreció una breve conferencia de prensa donde detalló lo sucedido.

"Por lo que hemos visto, parece que la avioneta patinó unos 30 metros después de tocar el suelo", comentó Fisher sobre las primeras observaciones en el lugar. Al referirse al incidente, también agregó: "No sé si lo consideraría un milagro, pero el hecho de que tengamos un accidente aéreo donde todos sobreviven y nadie en tierra resulta herido es algo maravilloso".

Air traffic control audio released following a plane crash in Lancaster County, Pennsylvania.

The plane, with five people on board, crashed in the parking lot of a retirement community. Multiple vehicles in the lot caught on fire. According to new audio, the pilot was

