Moda infantil sustentable: crece en Paraná una propuesta de consumo consciente

REDACCIÓN ELONCE
Co.co, Consumo Consciente, impulsa en Paraná una propuesta de moda circular infantil que combina ahorro, sustentabilidad y reutilización de prendas y juguetes para chicos de 0 a 14 años.
La moda circular infantil ganó espacio en Paraná a través de un emprendimiento que promueve el consumo responsable y la reutilización de prendas en perfecto estado. Se trata de Co.co, Consumo Consciente, un local dedicado a la venta en consignación de artículos para niños de entre 0 y 14 años.
La iniciativa nació hace seis años a partir de una preocupación ambiental vinculada al impacto de la industria textil. “Es la segunda industria más contaminante del planeta”, señalaron al explicar el origen del emprendimiento.
Al respecto, remarcaron que el sistema de reutilización de productos, evita la generación innecesaria de nuevos artículos que contaminan el planeta con su producción.
La propuesta consiste en que las familias puedan acercar prendas, juguetes y distintos artículos infantiles que los chicos ya no utilizan. Luego de una evaluación y selección de los productos, se ponen a la venta y los proveedores en consignación, reciben su ganancia que se acredita a medida que se venden sus productos. Lo obtenido, se puede utilizar para comprar en nuestros locales o para retirar en efectivo.
Moda circular y educación ambiental
Según explicaron, el objetivo no solo apunta al ahorro económico, sino también a generar conciencia sobre el cuidado ambiental y el consumo responsable desde edades tempranas.
“Les enseñamos a cuidar las cosas para darles una segunda oportunidad, una segunda vida”, explicaron. Además, destacaron que muchos niños participan activamente seleccionando en sus casas las prendas y juguetes que luego llevan al local.
“Ayudamos en la economía del hogar de dos maneras: generando ingresos al vender productos que ya no utilizan, y al acceder a productos de muy bajo costo", afirmaron desde Co.Co.
Actualmente cuenta con dos sucursales y hace dos años obtuvieron la certificación como Empresa B, una distinción internacional vinculada a procesos sustentables, impacto social y compromiso ambiental.
En los locales pueden encontrarse prendas de marcas nacionales e internacionales, siempre bajo una estricta selección de calidad. “Todo está en impecable estado”.
Ventas online y comunidad
Además de la atención presencial, Co.Co incorporó recientemente, la tienda online www.somoscoco.com.ar , donde se pueden adquirir los productos y se realizan envíos a todo el país. Según precisaron, actualmente cuentan con más de 60.000 artículos disponibles para distintas edades.
Las redes sociales también son una herramienta clave para mostrar los ingresos semanales de productos y mantener contacto permanente con las familias interesadas en sumarse como proveedoras o compradoras, ya que se realizan envíos a todo el país.
El emprendimiento funciona en Tejeiro Martínez 550 y también en Perón 621, en Paraná. Allí las familias pueden acercar artículos, realizar consultas o acceder a productos vinculados a la moda circular infantil.