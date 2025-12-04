 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Enersa informó sobre nuevos concursos de precios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes.

4 de Diciembre de 2025
Enersa, sede central en Paraná

Enersa difundió de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en "EnersaProveedores", la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

 

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

 

Nuevos concursos

 

"Módulo A"

 

Estudio Tarifario Quinquenal – N° 2025-1267– Cierre: 11/12/2025

 

Obras complementarias en Dist. Sur – San Salvador – N° 2025-1287 – Cierre: 16/12/2025

 

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

