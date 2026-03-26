Enersa anunció nuevas licitaciones y amplió convocatoria a oferentes

La empresa distribuidora de la energía eléctrica informó la publicación de nuevos procesos de compra con el objetivo de fortalecer la transparencia y fomentar la participación de proveedores en sus licitaciones.
Enersa anunció nuevas licitaciones en el marco de su política de apertura y transparencia en los procesos de compra, con el objetivo de ampliar la base de oferentes y fomentar la competencia en cada instancia.
La empresa energética provincial comunicó que difunde de manera clara y accesible sus Licitaciones y Concursos de Precios, tanto en su página web institucional como en la plataforma digital “EnersaProveedores”.
Según se indicó, esta herramienta funciona como una red destinada a la publicación de concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos vinculados a la adquisición de bienes y servicios.
Objetivo: mayor participación y competencia
Desde la compañía señalaron que la estrategia apunta a garantizar condiciones equitativas para todos los interesados, promoviendo una mayor participación de proveedores en los distintos procesos.
El objetivo central es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y asegurar la transparencia en cada etapa del procedimiento de compra, desde la convocatoria hasta la adjudicación.
En ese sentido, destacaron que la difusión digital permite llegar a más empresas y profesionales, facilitando el acceso a la información y reduciendo barreras de participación.
Detalles de las nuevas licitaciones
Entre los procesos recientemente publicados, Enersa dio a conocer dos nuevas licitaciones con fechas próximas de apertura.
Por un lado, se encuentra la licitación denominada “Playa 13,2 kV - E.T. ‘Federal’”, correspondiente al expediente N° 2026-0355, cuya apertura de sobres está prevista para el 27 de abril de 2026.
Por otro, se lanzó la licitación “Equipo para ensayos de medidores de energía”, identificada con el N° 2026-0357, que tendrá su apertura el 28 de abril de 2026.
Compromiso con la modernización
Desde Enersa remarcaron que estas acciones forman parte de un proceso continuo de modernización de sus mecanismos de contratación, con foco en la eficiencia y la transparencia. Asimismo, indicaron que la implementación de herramientas digitales permite optimizar los tiempos administrativos y mejorar la trazabilidad de cada proceso.
Con esta estrategia, la empresa ratificó su compromiso con la transparencia y con la mejora permanente de sus sistemas de compra, promoviendo prácticas abiertas y competitivas en el ámbito energético.