El próximo 23 de mayo, Drake celebra su tercer aniversario y lo hace de una manera especial: apostando a una renovación pensada para su gente.
A lo largo de estos tres años, Drake se consolidó como un punto de encuentro en la noche, un lugar elegido para celebrar, compartir y vivir experiencias. Ese recorrido no hubiera sido posible sin el acompañamiento del público, que noche a noche hizo del espacio algo propio.
En este nuevo aniversario, desde Drake decidieron ir un paso más allá. El cumpleaños no solo será una celebración, sino también el punto de partida de una serie de reformas y mejoras, tanto físicas como tecnológicas, con el objetivo de seguir elevando la experiencia.
La renovación abarcará tanto el pub como la disco. En el pub, se sumarán espacios con mayores comodidades, una nueva estética y la incorporación de opciones renovadas en el menú. En la disco, en tanto, se incorporarán pantallas y un restyling integral que buscará potenciar la puesta en escena y generar una experiencia más inmersiva en la pista.
La decisión responde a una premisa clara: renovar para mejorar, entendiendo que el crecimiento del espacio está directamente ligado a lo que su público merece. En ese sentido, se anticipó que los avances y cambios se irán mostrando en los próximos días a través de sus redes sociales.
Bajo el concepto “Drake 3.0 – Día D”, la noche del 23 de mayo marcará el inicio de esta nueva etapa. Para la ocasión, se activarán distintos sectores para que cada persona elija cómo vivir la experiencia:
- Sector +30
- Sector General +22
- Sector Backstage VIP
Como en cada festejo, habrá sorpresas, regalos y una propuesta pensada para estar a la altura de una fecha clave.
Las entradas ya se encuentran en preventa por passline y, en los próximos días, se sumará un punto físico para su adquisición.
Drake cumple 3 años, lo celebra… y se renueva.