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Viviendas: avanzan gestiones habitacionales para Gilbert y Gualeguay

En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, mantuvo reuniones de trabajo con los intendentes de Gilbert, Mariano Lacoste, y de Gualeguay, Dora Bogdan.

25 de Marzo de 2026
Avanzan gestiones habitacionales para Gilbert y Gualeguay.
Avanzan gestiones habitacionales para Gilbert y Gualeguay. Foto: (GPER).

En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, mantuvo reuniones de trabajo con los intendentes de Gilbert, Mariano Lacoste, y de Gualeguay, Dora Bogdan.

Viviendas: avanzan gestiones habitacionales para Gilbert y Gualeguay. En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo reuniones de trabajo con los intendentes de Gilbert, Mariano Lacoste, y de Gualeguay, Dora Bogdan.

 

Con el objetivo de analizar herramientas de asistencia técnica y financiera destinadas a los gobiernos locales, durante los encuentros se abordaron distintas alternativas para fortalecer el acceso a soluciones habitacionales en ambas localidades, en coordinación con los municipios.

 

Tras las reuniones, Schönhals destacó: "En el marco de las políticas habitacionales que impulsa el gobierno provincial, es fundamental sostener un trabajo conjunto con los gobiernos locales para garantizar soluciones concretas y acompañar las demandas de cada comunidad".

 

Por su parte, Lacoste y Bogdan coincidieron en la importancia de continuar trabajando de manera consensuada con el organismo provincial para avanzar en respuestas que mejoren la calidad de vida de sus vecinos.

Temas:

Gualeguay Gobierno provincial IAPV Viviendas
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