En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, mantuvo reuniones de trabajo con los intendentes de Gilbert, Mariano Lacoste, y de Gualeguay, Dora Bogdan.
Viviendas: avanzan gestiones habitacionales para Gilbert y Gualeguay. En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo reuniones de trabajo con los intendentes de Gilbert, Mariano Lacoste, y de Gualeguay, Dora Bogdan.
Con el objetivo de analizar herramientas de asistencia técnica y financiera destinadas a los gobiernos locales, durante los encuentros se abordaron distintas alternativas para fortalecer el acceso a soluciones habitacionales en ambas localidades, en coordinación con los municipios.
Tras las reuniones, Schönhals destacó: "En el marco de las políticas habitacionales que impulsa el gobierno provincial, es fundamental sostener un trabajo conjunto con los gobiernos locales para garantizar soluciones concretas y acompañar las demandas de cada comunidad".
Por su parte, Lacoste y Bogdan coincidieron en la importancia de continuar trabajando de manera consensuada con el organismo provincial para avanzar en respuestas que mejoren la calidad de vida de sus vecinos.