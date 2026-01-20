“Verano Joven”, la colonia de vacaciones juvenil con enfoque recreativo y educativo

La colonia “Verano Joven” se lleva adelante en el Club de Pescadores con adolescentes de 10 a 17 años. Es parte de un programa del Copnaf y la entidad deportiva.
La colonia de vacaciones “Verano Joven” se desarrolla en el Club de Pescadores de la ciudad de Paraná con una amplia participación. Está destinada a adolescentes y combina recreación, talleres y espacios de intercambio. Dicha iniciativa fue impulsada mediante un trabajo conjunto entre organismos provinciales, instituciones comunitarias y el club anfitrión.
En diálogo con Elonce, el profesor de Educación Física Fernando Crovetto explicó que “la idea es un desafío, una apuesta importante de modificar la estructura de una colonia convencional con respecto a la edad”, relató.
Según precisó, la colonia estuvo integrada por adolescentes de entre 10 y 17 años, lo que marcó una diferencia con experiencias anteriores. “Es la primera vez para nosotros como programa. Ya llevamos prácticamente diez años haciendo actividades de verano con niños y niñas, pero es nuestra primera vez con adolescentes”, señaló.
Crovetto detalló que la propuesta se concretó a través de un convenio institucional. “En realidad es un convenio que se realizó entre el Copnaf, junto al Club de Pescadores de la ciudad de Paraná, y también conforman una red de trabajo con el Centro de Salud de Puerto Viejo”, explicó, al tiempo que destacó el trabajo articulado entre las distintas partes.
Respecto a la procedencia de los participantes, indicó que “tenemos chicos de la comunidad que se acercan dentro de lo que sería la zona próxima al club y después todos los dispositivos y lugares que tengan referencia al Copnaf, que se acercan con sus acompañantes, sus tutores”. Las actividades se desarrollan por la mañana y al aire libre.
Uno de los ejes centrales de la colonia fue la flexibilidad en la organización. “Un poco el cambio de toda esta estructura o modalidad es que ellos cuenten con una semana donde lo que esté estipulado simplemente sea la actividad de la pileta”, explicó Crovetto, y agregó que durante el resto de los días “tienen diferentes posibilidades o alternativas, como juegos, actividades con diferentes talleres y charlas”.
En ese sentido, enumeró algunas de las propuestas ofrecidas: “Ellos tienen talleres de arte donde pueden expresar todo lo que es la parte estético-expresiva, hay talleres y encuentros con actividades referentes a la salud, cuidados del cuerpo, diferentes tipos de charlas”.
Finalmente, el profesor destacó el acompañamiento institucional y el objetivo a futuro del proyecto. “El agradecimiento constante al club por poder compartir este desafío”, expresó, y concluyó: “La idea es terminar este verano, pero darle continuidad después durante el año para que toda esta comunidad pueda seguir disfrutando del club y no perder el contacto con los adolescentes después del verano”. Elonce.com