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Convocan a la docencia entrerriana a completar el Relevamiento Nacional del Personal Educativo

Se extendió hasta el 3 de julio el plazo para completar el Relevamiento Nacional del Personal Educativo, que permitirá contar con información actualizada para fortalecer la planificación y las políticas educativas en todo el país.

2 de Julio de 2026
Relevamiento Nacional del Personal Educativo
Relevamiento Nacional del Personal Educativo Foto: Imagen Ilustrativa

Se extendió hasta el 3 de julio el plazo para completar el Relevamiento Nacional del Personal Educativo, que permitirá contar con información actualizada para fortalecer la planificación y las políticas educativas en todo el país.

El Consejo General de Educación (CGE) invita a todos los trabajadores de la educación de Entre Ríos a participar del Renpe, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano que permitirá contar con información actualizada para fortalecer la planificación y las políticas educativas en todo el país.

 

La participación es fundamental para construir un registro federal, actualizado y nominalizado de todas las personas que trabajan en el sistema educativo argentino. La información relevada permitirá contar con datos precisos y confiables para fortalecer la gestión y el diseño de políticas públicas educativas.

 

El relevamiento está destinado a todo el personal educativo, tanto de gestión estatal como privada, sin importar la función que desempeñe. Deben completarlo docentes, directivos, supervisores, asistentes escolares, personal administrativo, de maestranza y de apoyo, así como quienes realizan tareas de acompañamiento educativo en cualquier nivel o modalidad. También alcanza a quienes trabajan en las Direcciones Departamentales de Escuelas y en programas u organismos de apoyo técnico o pedagógico del CGE.

 

Para participar, cada trabajador debe ingresar con su DNI a través de Mi Argentina, validar la información registrada y completar los datos personales y laborales solicitados. En caso de que el sistema indique que el DNI no figura o no fue validado y la persona haya trabajado al menos un día durante agosto de 2025, podrá completar igualmente el relevamiento seleccionando la opción "Registrar mis datos".

 

El cuestionario se completa de manera virtual a través del sitio oficial del Renpe y el CGE también pone a disposición un instructivo paso a paso para facilitar el proceso.

 

Instructivo

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRE1D5k_sEFh0-UqdAqXtpvLX2luwIz1Xyfq4Cd2AtpTERBeEIF6B_d0tr3JVqa9relVcVBi4Lr99mL/pub

 

Para completarlo ingresá acá

https://renpe.educacion.gob.ar/

 

El Consejo General de Educación invita a toda la comunidad educativa entrerriana a completar el relevamiento antes del 3 de julio y sumarse a esta iniciativa que contribuirá a fortalecer la planificación, la transparencia y la calidad de la información del sistema educativo

Temas:

Relevamiento Nacional del Personal Educativo docente
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