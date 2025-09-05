 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Un entrerriano fue elegido nuevo decano de la UTN La Plata

El ingeniero Fabio Romani, de Gualeguaychú, asumirá el liderazgo de la institución, respaldado por su destacada trayectoria profesional. La votación realizada este miércoles fue casi unánime.

5 de Septiembre de 2025
Ingeniero Fabio Roque Romani, nuevo decano de UTN La Plata
Ingeniero Fabio Roque Romani, nuevo decano de UTN La Plata Foto: Google Imágenes

REDACCIÓN ELONCE

Nuevo decano de UTN La Plata. En una asamblea celebrada el miércoles por la noche, el ingeniero Fabio Roque Romani, nacido en la localidad de Larroque del departamento Gualeguaychú, fue elegido nuevo decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) La Plata. La elección se resolvió con 91 votos a favor y 3 en blanco.

 

“Quiero agradecer todas las familias, en especial a la mía, a mis padres, a mis hermanos”, expresó Romani, frente al auditorio.

 

“El Ingeniero Fabio Romani representa los valores que sostienen a nuestra Universidad: identidad tecnológica, compromiso, solidaridad, trabajo y defensa de la educación pública. Su trayectoria lo respalda: fue parte del Centro de Estudiantes en su etapa de formación, integró Consejos Departamentales y el Consejo Directivo, ejerce la profesión como ingeniero civil, participó en proyectos de investigación y servicios en laboratorios, dirigió muchos años el curso de ingreso y, como docente, lleva décadas formando ingenieros e ingenieras en distintas cátedras”, explicó la agrupación Fuerza Renovadora Tecnológica que lo postuló.

 

“En este momento crítico para el país, y particularmente para la universidad pública, creemos que no hay mejor referente que alguien que conoce nuestras aulas y pasillos con la profundidad que solo brinda la experiencia y el compromiso de toda una vida dedicada a la Universidad. Confiamos en que el Ingeniero Fabio Romani conducirá una gestión que honre la historia de nuestra Universidad, y la proyecte hacia un futuro de crecimiento y excelencia”, escribieron sus colegas.

 

Como la votación fue transmitida en directo por vía digital, sus familiares, amigos y compañeros de Larroque siguieron con las expresiones de cariño y se escucharon anécdotas de sus épocas de estudiante.

 

Un referente para la provincia

Romani, de 62 años, hijo de Graciela Eugenia González y Aurelio Enrique Romani (médico de larga trayectoria en el sur entrerriano, tanto en Larroque como en las islas del sur); estudió en el Colegio Nacional de Villa Larroque, hoy colegio José B. Virué, y se graduó en ingeniería en La Plata. También realiza actividades agropecuarias en Villaguay.

 

(Fuente: Análisis)

Temas:

decano Gualeguaychú UTN La Plata ingeniero
