Últimos días para inscribirse en las escuelas de UPCN: requisitos y cómo acceder

Las dos Escuelas de Formación Profesional de UPCN, la Nº 230 de Paraná y la N°231 de Nogoyá, siguen recibiendo inscripciones hasta el sábado 28 de febrero, a través de formularios online. El Sindicato recordó que los cursos que se dictan en ambos establecimientos acreditan para las recategorizaciones 2026.
La Escuela Secundaria D-216, en tanto, recibe las inscripciones en forma presencial hasta el viernes 27. Ese día habrá una charla informativa sobre la oferta académica 2026, abierta a toda la comunidad.
La Secretaria de Capacitación, Adriana Satler, destacó la amplia oferta educativa que brindan las dos escuelas de oficios, con un total de 21 cursos de oficios, 13 en Paraná y 8 en Nogoyá. “Todas nuestras propuestas brindan una rápida salida laboral y tienen una duración de marzo a diciembre”.
Precisó que “los requisitos para el ingreso son los mismos que solicita cualquier escuela, porque nuestras instituciones dependen del Consejo General de Educación (CGE)”.
Satler hizo especial hincapié en la novedad de este año, que es la incorporación de tres nuevos cursos en la Escuela Nº 230: el de Cocinero, de Instalaciones de termotanques solares y de Instalación de biodigestores.
“Nuestro Sindicato sigue dando al conocimiento un lugar preponderante, porque lo consideramos eje del fortalecimiento de nuestros compañeros y elemento de transformación social”, subrayó la Secretaria de Capacitación.
“Los oficios son muy valorados y a través de los cursos que brindamos los trabajadores pueden superarse y hacer un sueldo extra”, remarcó por su parte el Director de la Escuela 230, Ramón Dietz.
Detalló que todas estas propuestas educativas “no tienen costo para los afiliados ni para sus familiares directos y además los instructores se preocupan por mantener el contenido actualizado y responden a la demanda del mercado actual”.
Escuela Secundaria
La Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos D-216 recibe las inscripciones hasta el viernes 27 de febrero en la sede sindical. Se deben realizar exclusivamente en forma presencial “porque es la manera de poder evaluar en qué situación se encuentra cada alumno”, explicó la directora del establecimiento, Verónica Lera.
Informó también que el Sindicato “brinda asesoría a quienes adeudan materias, para que puedan finalizar sus estudios incorporándose al 2° o 3° año de la Escuela D-216, de acuerdo a las materias que ya tengan aprobadas”.
La Secundaria tiene una duración de 3 años, con orientación en Economía y Administración, y está destinada a personas mayores de 18 años que desean completar sus estudios.
Charla informativa
El Sindicato brindará una charla informativa abierta a toda la comunidad, para dar detalles sobre la oferta académica 2026, las condiciones, los requisitos, la duración, entre otros puntos.
Será el viernes 27 de febrero a las 15 horas, en el salón auditorio “Juan Domingo Perón” de la sede sindical ubicada en Santa Fe 463 de la capital entrerriana.
Todos los cursos
La oferta educativa de la Escuela de Formación Profesional Nº 230, de Paraná, es la siguiente:
-Modisto
-Soldador
-Gasista Domiciliario
-Auxiliar en Carpintería
-Auxiliar en Cuidados Gerontológicos
-Gasista de Unidades Unifuncionales
-Montador Electricista Domiciliario
-Auxiliar en Lengua de Señas Argentina (nivel 1, 2 y 3)
-Montador de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias
-Auxiliar en Refrigeración y Aire Acondicionado Domiciliario
-Cocinero
-Instalaciones de termotanques solares
-Instalación de biodigestores
En tanto, la oferta educativa de la Escuela de Formación Profesional Nº 231, de Nogoyá, incluye:
-Soldador
-Modisto
-Montador Electricista Domiciliario
-Auxiliar en Refrigeración y Aire Acondicionado Domiciliario
-Montador de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias
-Auxiliar en Lengua de Señas Argentina (nivel 1 y 2)
-Asistente en Turismo y Recreación: Inglés nivel 1, 2 y 3
-Elaborador de Productos de Pastelería
Requisitos para la inscripción
-Foto 4x4
-Fotocopia de DNI
-Constancia de CUIL
-Constancia de estudios finalizados
-Afiliados: fotocopia del recibo de sueldo
Más información
-Escuela de Formación Profesional N° 230 (Paraná): Santa Fe 461. Teléfono: 0343-4840999. WhatsApp: 343 4514825. Horario de Atención: de lunes a viernes de 13 a 17.
-Escuela de Formación Profesional N° 231 (Nogoyá): Centenario y Moreno. Teléfono: 03435-422771. Horario de Atención: de lunes a viernes de 17 a 21.
-Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos D-216 (Paraná): Garay 249. Teléfono: 0343-4431133. Horario de atención: de lunes a viernes de 14:15 a 18:15.