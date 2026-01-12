Habrá teatro para infancias este miércoles en plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná

Este miércoles 14 de enero, a las 18 horas, en la Plaza Mujeres Entrerrianas, se llevará adelante una nueva fecha de Gurí de Río, una propuesta cultural con entrada libre destinada a las infancias.
El programa impulsa el acceso a la cultura en los barrios de la ciudad a través del teatro, con funciones pensadas para niñas, niños y familias. La iniciativa promueve el encuentro comunitario en espacios públicos y el trabajo de artistas locales, fortaleciendo el vínculo entre la cultura y el territorio.
En esta oportunidad se presentará la payasa Eureka, con una propuesta teatral que combina humor, juego e imaginación.
Gurí de Río continuará el miércoles 21 en el Parque Gazzano y el miércoles 28 en la Plaza Apolinario Osinalde, como parte de una agenda cultural de verano que recorre distintos barrios de Paraná.