Talleres inaugura la temporada de verano con obras renovadas en sus piletas.

REDACCIÓN ELONCE
El Club Talleres habilitará sus piletas antes de lo previsto gracias a trabajos de mantenimiento y mejoras en todo el predio. Autoridades detallaron a Elonce las obras realizadas y las propuestas para socios de cara al verano.
El Club Atlético Talleres iniciará este viernes su temporada de verano con la habilitación de las piletas para todos sus socios. Desde la institución confirmaron a Elonce que, gracias al avance de los trabajos de reacondicionamiento, el inicio podrá adelantarse diez días respecto a la fecha oficial prevista para diciembre.
“Este viernes finalmente se va a estar habilitando esta temporada de verano”, confirmó el presidente del club, Horacio Lorenzetti, al detallar que la temporada veraniega normalmente se extiende del 1° de diciembre al 28 de febrero. Sin embargo, este año fue posible anticipar la apertura debido a que “estamos concluyendo con las obras de mantenimiento, reparaciones y mejoras”.
Entre los trabajos realizados se incluyeron el desarme del domo tras finalizar la temporada de invierno y el acondicionamiento del parquizado. También se intervinieron los vestuarios, mejorando la fluidez del agua en las duchas, se pintaron las piletas y se renovó la iluminación del predio.
Obras en las tres piletas y la incorporación de partidores
El club cuenta con tres natatorios -un piletín, una pileta mediana y la pileta grande- y las mejoras abarcaron a todas las instalaciones. “Se hizo la mejora en todos los notatorios”, afirmó.
Respecto a la pileta semiolímpica, explicó que se repararon sectores con azulejos deteriorados y se realizó la pintura completa del perímetro. Además, se sumó un equipamiento clave para competencias deportivas: “Hoy podemos contar con los partidores para las competencias de natación”, destacó, agradeciendo el trabajo de la subcomisión de la disciplina.
Consultado sobre las expectativas para esta temporada, Lorenzetti aseguró que será positiva, destacando el “pulmón verde en el corazón de Paraná” que representa el club, un espacio en el que los socios pueden disfrutar no solo de las piletas, sino también de actividades como natación, gimnasia acuática y aprendizaje para niños y adultos.
Propuestas recreativas y colonia de vacaciones
En diciembre también comenzará la tradicional colonia de vacaciones, una de las propuestas más concurridas por las familias. A lo largo del verano, además, el club sumará actividades recreativas nocturnas. “El año pasado tuvimos noche con bandas de música y en este está proyectado tener algunas noches de cine”, adelantó el presidente, quien anticipó que se comunicarán nuevas sorpresas a través de las redes sociales.
La zona de pileta contará con sillones, mesas y reposeras distribuidos en todo el sector para garantizar mayor comodidad a los socios. El dirigente recordó que aquellos interesados en adquirir su derecho de pileta “tienen hasta este sábado a las 12 del mediodía”, aunque ya podrán comenzar a ingresar desde este viernes.
El derecho de pileta fue fijado en 73.000 pesos para la opción individual, con valores diferenciados para jubilados y grupos familiares. “Es un precio accesible junto con cuotas societarias bajas”, evaluó el titular de la entidad al invitar a la comunidad a disfrutar de un verano completo en las instalaciones. (Elonce)