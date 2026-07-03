Puente Victoria-Rosario: supervisan obras de mantenimiento para mejorar la seguridad vial

Vialidad Nacional informó que controla el cumplimiento de las tareas a cargo de la concesionaria Conexión Alto Delta S.A. sobre el puente Rosario-Victoria. Los trabajos incluyen nueva iluminación LED, reparación del pavimento, señalización y mejoras en la infraestructura.
Vialidad Nacional supervisó los trabajos de rehabilitación y mantenimiento que se ejecutan sobre el puente Rosario-Victoria, en el marco de la Red Federal de Concesiones. El organismo informó que controla el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa concesionaria Conexión Alto Delta S.A., responsable de las tareas sobre la Ruta Nacional 174.
Desde el organismo señalaron que el objetivo de las intervenciones es garantizar adecuados niveles de transitabilidad, seguridad vial y conservación de este corredor estratégico que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, utilizado diariamente por particulares y por el transporte de cargas.
Principales obras ejecutadas
Entre las acciones más importantes se destacó la reparación y modernización del sistema de iluminación mediante tecnología LED, lo que permitió recuperar el funcionamiento integral de las luminarias del puente luego de más de tres años. Los trabajos también abarcaron los accesos, la estación de peaje y la cabecera ubicada del lado de Victoria.
Asimismo, se realizó el sellado de más de 70.000 metros lineales de fisuras para preservar la estructura del pavimento y prolongar su vida útil, junto con tareas de bacheo y reparación de losas de hormigón para mejorar las condiciones de circulación.
También avanzó la renovación de la señalización vial, con la colocación de 540 nuevos carteles preventivos, reglamentarios e informativos, además de la demarcación horizontal de la calzada mediante la ejecución de 32.000 metros cuadrados de señalización y 1.000 metros cuadrados de símbolos viales.
Seguridad y conservación
Las tareas incluyeron además la reparación y puesta en funcionamiento de los sistemas de balizamiento fluvial y aéreo, fundamentales para garantizar la navegación conforme a la normativa vigente.
En paralelo, se llevaron adelante trabajos de reacondicionamiento de las juntas de dilatación del puente principal y de los puentes ubicados en la zona de islas, así como la reposición y reparación de defensas metálicas vehiculares y barandas peatonales en distintos sectores del viaducto.
Por otra parte, se efectuaron tareas de calce de banquinas, desmalezado, limpieza de la zona de camino y mantenimiento del sistema de drenaje, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y facilitar eventuales maniobras de emergencia.
Desde Vialidad Nacional recordaron que el esquema de la Red Federal de Concesiones establece que las empresas privadas ejecutan las tareas de operación, rehabilitación y mantenimiento previstas en los contratos, mientras que el organismo nacional actúa como ente rector y supervisa el cumplimiento de esas obligaciones mediante un sistema de control por resultados.