 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Solidaria celebración para los más chicos

Suma de Voluntades prepara el festejo del Día del Niño y pide colaboración para traslados

Este sábado 6 de septiembre, Suma de Voluntades celebrará el Día del Niño en el camping de AFIP y necesitan movilidad para trasladar a los chicos que participarán de la jornada.

3 de Septiembre de 2025
Camila Lucero de Suma de Voluntades
Camila Lucero de Suma de Voluntades Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Suma de Voluntades llevará adelante este sábado 6 de septiembre un festejo especial por el Día del Niño, con actividades recreativas en el camping de AFIP, ubicado en calle Lisandro de la Torre y calle 860 de Paraná. El evento reunirá a 250 niños de entre 5 y 10 años.

 

En diálogo con Elonce, Camila Lucero explicó que el propósito es “hacer algo extraordinario y distinto de lo que realizamos todos los sábados”. Para concretar la propuesta, la organización solicita colaboración de la comunidad, ya que requieren movilidad para el traslado de los chicos.

 

Necesidad de transporte

La idea es concentrar a todos los niños en la escuela Guadalupe, desde donde partirán hacia el predio. “Necesitamos movilidad tanto para la ida como para la vuelta. Para la ida debemos cubrir el traslado de 20 chicos y, al regreso, el de 62, ya que no contamos con uno de los colectivos habituales”, detalló Lucero.

Los traslados comenzarán a las 9 de la mañana, con el objetivo de iniciar la jornada con un desayuno a las 10.

 

Cómo colaborar

Quienes puedan colaborar con el transporte pueden comunicarse a través de las redes sociales de Suma de Voluntades o directamente al celular de Camila Lucero: 3434671322.

 

La organización reiteró que cada aporte es fundamental para que los niños disfruten de una jornada de juegos y alegría en su día. Elonce.com

 

Temas:

Suma de Voluntades dia del niño festejos Paraná traslados
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso