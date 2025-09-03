Suma de Voluntades prepara el festejo del Día del Niño y pide colaboración para traslados

REDACCIÓN ELONCE
Suma de Voluntades llevará adelante este sábado 6 de septiembre un festejo especial por el Día del Niño, con actividades recreativas en el camping de AFIP, ubicado en calle Lisandro de la Torre y calle 860 de Paraná. El evento reunirá a 250 niños de entre 5 y 10 años.
En diálogo con Elonce, Camila Lucero explicó que el propósito es “hacer algo extraordinario y distinto de lo que realizamos todos los sábados”. Para concretar la propuesta, la organización solicita colaboración de la comunidad, ya que requieren movilidad para el traslado de los chicos.
Necesidad de transporte
La idea es concentrar a todos los niños en la escuela Guadalupe, desde donde partirán hacia el predio. “Necesitamos movilidad tanto para la ida como para la vuelta. Para la ida debemos cubrir el traslado de 20 chicos y, al regreso, el de 62, ya que no contamos con uno de los colectivos habituales”, detalló Lucero.
Los traslados comenzarán a las 9 de la mañana, con el objetivo de iniciar la jornada con un desayuno a las 10.
Cómo colaborar
Quienes puedan colaborar con el transporte pueden comunicarse a través de las redes sociales de Suma de Voluntades o directamente al celular de Camila Lucero: 3434671322.
La organización reiteró que cada aporte es fundamental para que los niños disfruten de una jornada de juegos y alegría en su día. Elonce.com